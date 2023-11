Dal 14 al 18 novembre al padiglione 20 la Fiera dell’Università e dei Mestieri

Torna a Palermo l’appuntamento con OrientaSicilia – AsterSicilia. Dal 14 al 18 novembre la manifestazione sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione Aster si svolge al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

La kermesse è la prima Manifestazione del Sud Italia sull’orientamento universitario e professionale grazie alla presenza delle più importanti Università di tutta Italia e anche estere, Accademie e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale.

Anna Brighina, presidente dell’associazione Aster e coordinatore di OrientaSicilia sottolinea: “Quest’anno più che mai, siamo felicissimi di inaugurare i lavori della XXI Edizione di OrientaSicilia – AsterSicilia. Riaprire il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo è stata un’impresa lunga e faticosa ma ci siamo riusciti! Ringraziamo il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, per il suo tempestivo ed efficace intervento al fine di rendere disponibile per la Manifestazione OrientaSicilia 2023 il Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Ringraziamo l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti e l’assessore alla Rigenerazione e Lavori Pubblici Salvatore Orlando per aver predisposto tutti gli interventi necessari al fine di rimettere in funzione il Padiglione 20. Un ringraziamento speciale va al vicevapo di Gabinetto Alessandro Follari per l’intensa passione e competenza professionale e per la forte determinazione messa in campo per coordinare il lavoro di tutti. Ringraziamo, altresì, Ughi e Nunziante – Studio legale per l’alta professionalità prestata nell’assistenza legale, con gli avvocati Andrea Marega e Giuseppe Coco per sciogliere i numerosi nodi burocratici presentatisi lungo il percorso. Un grazie speciale Dario D’Alessandro, consigliere di direzione Aster per il suo prezioso contributo costantemente prestato per la risoluzione dei problemi. E infine, non per ultimo, un grazie di cuore all’Ing. Nicola Cipolla che con elevata competenza professionale, passione e coraggio è riuscito a compiere il miracolo!”.

A chi si rivolge OrientaSicilia-AsterSicilia

OrientaSicilia – ASTERSicilia è dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sicilia: le scolaresche verranno guidate in un excursus stimolante tra le numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione. Tra gli stand: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale; l’Esercito Italiano, la Marina Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno e la Delegazione del QUÉBEC in Italia per fornire informazioni sulle università del Québec ed i loro programmi.

La XXI Edizione di OrientaSicilia – ASTERSicilia si pregia anche della Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina: “Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto risolvere problemi ma anche elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale. In tal senso, strategica è la formazione dei giovani. I nostri lavori di orientamento ancorati al dispiegamento di risorse culturali segnano tutto un panorama di svolgimento tematico e di una costruzione di civiltà che poi governano la filigrana delle nostre aspirazioni al miglioramento e alla determinazione del panorama europeo che si fa sempre più incisivo. Il nostro futuro sono le nuove generazioni. Lavorare affinché i nostri ragazzi possano trovare il loro spazio e mettere a disposizione di tutti i loro talenti con passione e responsabilità è per tutti noi un servizio pubblico”.