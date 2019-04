Ieri la cerimonia

Una nuova luce per piazza Indipendenza. Sono stati completati i lavori di del nuovo impianto di illuminazione realizzato da Amg Energia su progetto e finanziamento del Comune di Palermo. Gli operatori di Amg Energia Spa hanno realizzato l’intervento e provveduto alla fornitura dei pali e dei corpi illuminanti, così come approvati dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

Ieri si è svolta la cerimonia d’inaugurazione ad opera del sindaco Leoluca Orlando. “La realizzazione di nuova illuminazione è un elemento di valorizzazione del patrimonio della nostra città – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando -. Con la realizzazione di quest’opera restituiamo a piazza Indipendenza e alla sua villa nuova luce e nuova visibilità, che significa anche piena vivibilità e sicurezza per uno spazio pubblico che può tornare pienamente fruibile, anche di sera, da parte dei cittadini”.

Il nuovo impianto ha la stessa tipologia di quella preesistente, che era stato disattivato da Amg Energia per ragioni di sicurezza, perché ormai datato e con cavi che avevano perso le necessarie condizioni di isolamento per funzionare in sicurezza. Lanterne e componenti elettrici sono stati sostituiti e sono stati posati i nuovi cavi e realizzate le opere di scavo ed edili a cura di Amg Energia Spa.

“Risolti gli intoppi burocratici e quelli legati all’approvvigionamento di materiali, abbiamo lavorato bruciando le tappe: consegnati gli ultimi pali, abbiamo subito proceduto alla definizione dell’impianto – dice l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera -. La nostra società svolge appieno il ruolo di braccio operativo del Comune di Palermo per quanto riguarda l’illuminazione: dalla riparazione dei guasti alla realizzazione di nuovi impianti, all’illuminazione artistica dei monumenti, le competenze e professionalità dei nostri operatori sono al servizio della città”.