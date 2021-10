Orlando indagato, ultimatum delle opposizioni “Dimissioni o subito la sfiducia”

Redazione di

21/10/2021

“Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Orlando e delle altre persone indagate dalla procura di Palermo per possibili irregolarità nei bilanci e fino ad allora vale come per tutti la presunzione di innocenza. Ma è evidente che vi è un problema tutto politico nel momento in cui il Comune si avvia al dissesto finanziario ed è già da tempo in totale dissesto funzionale. Lo diciamo da tempo e torniamo a ribadirlo: è ora di votare la sfiducia”. Lo dichiarano il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda e la deputata e Consigliera Marianna Caronia. L’affondo della Lega I consiglieri del Carroccio puntano alla sfiducia del primo cittadino, dopo l’indagine della Procura di Palermo: “Quella sfiducia – proseguono – che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Ma oggi più di prima e in maniera definitiva non ci possono più essere mezze misure: o si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e vota la sfiducia o si è contro la città“, concludono. Ferrandelli, “Necessarie le dimissioni” “Sono già in commissione Bilancio, questa mattina chiederò la convocazione urgente di un consiglio comunale per fare chiarezza su quanto appreso dalla stampa. Nel solco del garantismo, in attesa che il Sindaco chiarisca nelle opportune sedi, ritengo tuttavia necessarie le sue dimissioni per consentire al consiglio comunale e ad un commissario di poter agire senza il rischio di possibili condizionamenti svolgendo tutte le attività necessarie ad un Comune che già vive una fase delicata di riequilibrio di bilancio. La vicenda diventa ancora più urgente, rafforzando i dubbi da me espressi in più sedi anche istituzionali in questi 5 anni, in vista dell’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, che potrebbe rivelarsi insostenibile”. Così Fabrizio Ferrandelli, Presidente dell’assemblea di Nazionale di + Europa. Forello e Argiroffi: “L’era Orlando è finita” Un terremoto politico e giudiziario senza precedenti. Così il Gruppo Oso, con Ugo Forello e Giulia Argiroffi, attacca il sindaco: “Diversi sono gli esposti che abbiamo depositato alla Corte dei Conti che evidenziano irregolarità nella formazione di bilanci e rendiconti, affermando che per anni il Comune abbia mantenuto un tenore di vita superiore alle sue possibilità. Non è però il momento di esprimere giudizi sull’indagine penale in corso; esprimiamo fiducia nella Magistratura e ci ispiriamo al principio della presunzione di innocenza”. “C’è però un tema politico: il diffuso sistema di irregolarità con cui il Sindaco ha gestito gli aspetti economici-finanziari della città ha minato in radice la fiducia che il consiglio e i cittadini riponevano sull’amministrazione attiva. A maggior ragione in un momento in cui il Comune attraversa una gravissima crisi economica e dovrà a breve decidere se adottare un piano di riequilibrio o dichiarare il dissesto. Per questa ragione chiediamo le immediate dimissioni del Sindaco perché si possa aprire un periodo di Commissariamento della città che possa permettere di intraprendere un percorso fondato sulla trasparenza e legalità. E se il Sindaco non facesse un passo indietro, sarà il Consiglio a votare la sfiducia già la prossima settimana, senza nessun tentennamento. L’era Orlando è finita ed è ora il momento di voltare pagina per il bene comune”.

