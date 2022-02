Il sindaco di Palermo e presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando è stato designato dall’Anci quale componente della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali. “Accolgo con soddisfazione tale designazione – ha dichiarato il presidente Orlando – consapevole del fondamentale ruolo di tale Organo, sede istituzionale privilegiata di confronto e raccordo permanente fra gli Enti locali e lo Stato centrale”.

L’impegno per riportare mamma e figlia dall’Ucraina

In queste ore il sindaco palermitano è stato impegnato per riportare a Palermo la mamma e le figlie bloccate in Ucraina rispondendo all’appello lanciato attraverso dalla donna ucraina, che da anni vive in Sicilia, e che attualmente si trova in un ospedale vicino al confine con la Polonia. Pastux è riuscita a fuggire da Kiev, assediata dalle bombe russe, ma non sa come fare per raggiungere l’Italia insieme alla primogenita 23enne e alla bimba disabile palermitana di 8 anni con cui sta viaggiando, che ha anche una grave malattia all’intestino.

La chiamata all’ambasciata

Il sindaco ha chiamato il consigliere d’ambasciata Nicola Minasi, direttore dell’Unità di crisi della Farnesina richiamando la sua attenzione e quella del suo staff sulla critica condizione della signora Pastux e della figlia. “Sono già in contatto con la Farnesina – annuncia il primo cittadino attualmente a Firenze – e con le ambasciate competenti. Inoltre è mia intenzione coinvolgere anche l’Anci, per cercare d’istituire corridoi umanitari”. In Ucraina infatti ci sono anche altri palermitani che hanno bisogno di assistenza.

