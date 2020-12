Le parole del leghista dopo la classifica sulla qualità della vita

Matteo Salvini, leader della Lega, coglie sempre l’occasione per attaccare il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (e viceversa). Stavolta il tema è la classifica della qualità della vita nelle città italiane di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla ventiduesima edizione.

Il leghista, infatti, ha detto: «Peggiora la qualità della vita nella Palermo di Orlando, tanto che la città passa dal 98esimo al 99esimo posto (su 107) secondo la classifica ItaliaOggi-La Sapienza, mentre non si risolve la vergognosa emergenza rifiuti con tanto di cumuli di spazzatura incendiati. Orlando non è all’altezza: Palermo merita di più e di meglio».

In attesa di sapere se Orlando risponderà o meno a Salvini, Palermo, secondo la classifica annuale, si trova al 99esimo posto su 107, peggiorando di una posizione la posizione dello scorso anno.

Il capoluogo siciliano, con 216,84 punti, fa parte del gruppo quattro, ovvero quello in cui la qualità della vita è insufficiente. La città, infatti, ha ottenuto l’insufficienza in 7 dei 9 parametri presi in considerazione dai ricercatori: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero.

Dove si vive meglio? A Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, il cui punteggio è stato 1000. Sul podio Trento e Vicenza.

Le altre siciliane: Messina (90), Catania (92), Trapani (95), Caltanissetta (97), Ragusa (100), Enna (102), Siracusa (104), Agrigento (105).