Palermitani infuriati

L’uscita di Orlando sul traffico fa infuriare i palermitani e i sindacati

“Spiace che questa iniziativa abbia temporaneamente arrecato danni alla mobilità”

Ed ora anche i sindacati entrano nel vortice delle polemiche

Il traffico di Palermo? Non è niente rispetto alla visibilità che ne trarrà la città. E’ questo, in sintesi, il pensiero del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenuto dopo le bollenti polemiche sorte in seguito alla mattinata di passione trascorsa nel Capoluogo a causa del traffico bloccato per concedere le riprese di uno spot della Red Bull con l’auto di formula 1 in giro per il Foro Italico.

“Lo spot di un notissimo marchio che ha una grande visibilità globale, contribuirà a diffondere nel mondo l’immagine della città di Palermo e certamente avrà effetti positivi sull’economia e sul turismo. Per questa ragione abbiamo accolto la richiesta di una casa automobilistica di F1, consapevoli dei disagi che avrebbe creato alla città e alla sua circolazione veicolare. Spiace che questa iniziativa abbia temporaneamente arrecato danni alla mobilità urbana ma gli effetti positivi, nel tempo, saranno moltiplicati”. Questa la nota di Orlando che sta facendo infuriare i palermitano costretti a stare in auto, bloccati in mezzo al traffico, soto il sole cocente.

Non solo Foro Italico ma mezza città sotto assedio

Ma la situazione legata al traffico palermitano è grave da parecchie settimane a ora anche i sindacati entrano nel vortice delle polemiche. “Registriamo ogni giorno le lamentele di tantissimi lavoratori e lavoratrici che incontrano estreme difficoltà a raggiungere il proprio luogo di lavoro soprattutto se si trova all’altro capo della città. Palermo, e i palermitani, del tutto ormai ostaggio del traffico, e ci chiediamo il perché di certe scelte dell’amministrazione comunale, che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Pensiamo sia il caso di attivare un gruppo straordinario di lavoro sul traffico che studi tutte le possibili soluzioni per rendere la città vivibile. I cittadini e quelli dei comuni limitrofi meritano rispetto e una migliore qualità della vita”. Cosi Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani sulla situazione del caos traffico a Palermo.

La risposta a Orlando non si fa attendere

“Oggi la chiusura del Foro italico ha peggiorato le code di auto. Se per quanto possiamo essere d’accordo sulla promozione delle nostra città attraverso iniziative d’importanti marchi del panorama mondiale, forse non era il caso di concedere chiudendo di mattina, una delle principali arterie della città e diventata valvola di sfogo del traffico per via degli ingorghi in altre zone come viale Regione siciliana, e per giunta in piena settimana. Uscire ed entrare dalla città, raggiungere o tornare dall’aeroporto, è diventato imprevedibile nei tempi, soprattutto adesso che con la zona bianca gli spostamenti sono aumentati. Le strade, fra piste ciclabili, cantieri, il ponte Corleone, sono ormai impraticabili, e al di là che per i cittadini, lavoratrici e lavoratori, di certo Palermo non si presenta bene ai turisti che cominciano ad arrivare. Si rivedano alcune scelte si pensi a provvedimenti alternativi che facciano defluire il traffico soprattutto nelle ore di punta, così la città è diventata invivibile”.