Ancora appelli

Appello del sindaco di Palermo nel primo giorno di giallo

Orlando spinge i palermitano al vaccino anche in farmacia e a seguire le regole

Intanto a Palermo aumenta la mortalità nel mese di agosto

“Da oggi l’intera Sicilia è zona gialla. Invito tutti i cittadini a rispettare le limitazioni e a vaccinarsi. La vaccinazione è l’unica alternativa al dilagare di questa pandemia. Da oggi, inoltre, a Palermo è possibile prenotarsi per avere inoculato il vaccino in una delle 56 farmacie della provincia. Che è la prima in Sicilia a praticare questa ulteriore agevolazione. La nostra salute, la vita delle persone dipendono dal rispetto delle prescrizioni e soprattutto dalle vaccinazioni”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un video.

Aumentano ad agosto i morti a Palermo

“I dati contenuti nel rapporto confermano il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti”. Sono i dati nel Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 10 agosto 2021, a cura del Ministero della Salute e del Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio e riportati nella nota dell’Ufficio Statistica del Comune che ha elaborato il focus su Palermo. In particolare, dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrata nuovamente una mortalità superiore all’atteso.

I contagi ancora in crescita

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9307, il 2,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 32,9%. E’ invece diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%. L’aumento dei nuovi positivi registrato questa settimana è il più alto dallo scorso mese di gennaio. Il numero degli attuali positivi è pari a 27424, 3964 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 26510, 3838 in più rispetto alla settimana precedente.

Ancora ricoveri in Sicilia

I ricoverati sono 914, di cui 108 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 126 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 24 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 72 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 60% in più rispetto ai 45 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)”.