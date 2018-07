Giovedì 5 luglio, alle ore 21. Musiche di Rossini, Paganini e Čajkovskij

Giovedì 5 luglio, alle ore 21, all’Orto Botanico, concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana nel settecentesco giardino dell’Università degli Studi di Palermo nel quadro del programma Orto Botanico Classica. L’Orchestra sarà diretta da Giulio Plotino che sarà impegnato anche nella veste di violino solista.

Il programma: Gioachino Rossini, La Cenerentola, sinfonia; Frédéric Chopin Frédéric (1810-1849), Le Silfidi; Nicolò Paganini (1782-1840), Concerto per violino e orchestra n. 1; Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893), Lo Schiaccianoci, suite.

Giulio Plotino. Nato a Genova, ha iniziato lo studio del violino con Joseph Levin. Ottenuto il diploma nel conservatorio della sua città, si è successivamente laureato presso la Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht nella classe di Philipp Hirschhorn. Si è inoltre perfezionato sotto la guida di Salvatore Accardo, Boris Belkin, Thomas Zeethmair ed i membri dei Quartetti: Italiano, Amadeus ed Alban Berg. Si è laureato al concorso internazionale “Premio Paganini” di Genova e ha vinto il concorso “Premio Città di VittorioVeneto”.

Nel 2017 ha debuttato come direttore d’orchestra nel Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Ha tenuto concerti presso il Lehamn Centre di New York, la Citè de la Musique ed il Musée d’Orsay di Parigi, lo Styriarte Festspiele di Graz, il Centro Cultural de Belém di Lisbona, il Melbourne Recital Centre, la Yon Siew Toh Hall di Singapore, Il Teatro Major di Bogotà, la Perth Concert Hall, il Teatro La Fenice di Venezia, l’Unione Musicale di Torino, l’Istituzione dei concerti La Sapienza di Roma, la GOG di Genova, la Società del Quartetto di Vicenza e gli Amici della Musica di Firenze, Padova, Perugia, Palermo etc….

La sua esecuzione del Concerto per violino di Benjamin Britten, sotto la direzione di Simone Young con la West Australian Symphony orchestra, è stata registrata da ABC Classic. Nel 2018 è stato protagonista della produzione discografica Dynamic dedicata a Paganini e i suoi strumenti, il violino la chitarra ed il violoncello appartenuti a Paganini in collaborazione con Clemens Hagen al violoncello e Matteo Mela alla chitarra. Per 15 anni ha collaborato come Primo Violino con orchestre quali London Philharmonic Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Barcelona Symphony Orchestra West Australian Symphony Orchestra Ha fatto parte di giurie di concorsi internazionali quali: “Premio Paganini” e “Rodolfo Lipizer”. Docente presso il Conservatorio N. Paganini di Genova, è stato Visiting Violin Professor presso la University of Western Australia e lo Yon Siew Toh Conservatory of Music di Singapore. Dal 2015 è Direttore Artistico del Campus Musicale Lunigiana.