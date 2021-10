Imprenditoria femminile al centro del dibattito

Riparte da Palermo il tour di “Impresa è Donna”, il format creato da alcune imprenditrici di OSM International Group che ha lo scopo di sostenere e in-centivare best practices dell’imprenditoria femminile.

L’evento, completamente gratuito, si terrà mercoledì 6 ottobre all’Hotel Casena dei Colli.

Impresa è donna, l’unico evento in Sicilia dedicato interamente all’imprenditoria femminile. Un’intera giornata densa di interventi, testimonianze, parole e fatti di donne manager e imprenditrici. La natura ci ha dato la capacità di creare e generare, non solo la vita ma anche e soprattutto lavoro e opportunità. Spesso dimentichiamo tutto questo, non ci ricordiamo di tutte queste nostre capacità e per questo che noi di OSM Value vogliamo dare e ridare valore a tutte le donne dedicando loro un’intera giornata.

Dunque, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, saranno di nuovo le donne e le imprenditrici a parlare alle loro colleghe in una giornata a ingresso libero e gratuito in cui a prendere la parola saranno:

Anna Aulico , socia di OSM Value, società siciliana che si occupa di diffondere sul territorio i principi dell’etica imprenditoriale

, socia di OSM Value, società siciliana che si occupa di diffondere sul territorio i principi dell’etica imprenditoriale Anna Marras , socia e consigliera d’amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A

, socia e consigliera d’amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A Leonardo Guarnotta , magistrato già Presidente del Tribunale di Palermo

, magistrato già Presidente del Tribunale di Palermo Savina Pilliu , imprenditrice, vittima di estorsioni mafiose

, imprenditrice, vittima di estorsioni mafiose Margherita Tomasello , vice presidente Confcommercio Palermo)

, vice presidente Confcommercio Palermo) Sarah Tomasello , imprenditrice hotellerie – Eolian Charme Collection Hotels

, imprenditrice hotellerie – Eolian Charme Collection Hotels Lucia Petrucci, attivista Rotary – vittima di violenza

Si parlerà di donne che lavorano, nella giornata di Impresa è Donna. Donne imprenditrici, ma anche madri di famiglia, fidanzate, single. Donne a tutto tondo, protagoniste della loro vita, in un momento storico in cui il dibattito intorno alle discriminazioni e alla violenza di genere è al centro dell’attenzione.

L’ingresso alla giornata, che inizierà alle 9:30, è gratuito.