Corso per lavorare nel settore della ristorazione

Arriva a Palermo una grande opportunità per i giovani che vogliono immettersi nel mondo del lavoro nel settore della ristorazione.

Osm Restaurant, azienda italiana leader nella formazione e consulenza specializzata nel settore food, terrà a Palermo, lunedì 27 Settembre, un corso gratuito di formazione per camerieri, banconisti e futuri manager della durata di una giornata che permetterà ai partecipanti di conseguire un attestato.

I partecipanti che dimostreranno ottime attitudini saranno messi in contatto con le aziende clienti che sono alla ricerca di personale per eventuali assunzioni.

OSM Restaurant è la divisione specializzata nel settore ristorazione di Open Source Management società italiana del gruppo OSM International Group che da oltre 25 anni si occupa di aiutare gli imprenditori fornendo un supporto pratico e concreto alle aziende. Nasce in risposta ad un’esigenza specifica: Valorizzare al meglio le attività imprenditoriali che operano in quello che da sempre, è considerato un settore di eccellenza del nostro paese.

Con OSM Restaurant l’Impresa diventa Facile

Nuove competenze e metodologie operative sono diventate determinanti per poter avere successo nel mercato della ristorazione, questo per i profondi cambiamenti della società, uniti a nuove tecnologie e a nuove abitudini di consumo.

In passato solo le grandi aziende ponevano attenzione e grande importanza agli aspetti gestionali, ma oggi, che la concorrenza è aumentata notevolmente, questo tipo di bagaglio è richiesto anche ai gestori di bar, pub, ristoranti e pizzerie.

Non basta solo una buona posizione, un locale ben arredato, personale cortese e preparato e ovviamente offrire un prodotto eccellente, ma sono fondamentali le competenze manageriali per avere successo.

OSM restaurant mescola le metodologie di OSM con l’esperienza dei migliori professionisti italiani nel campo della ristorazione e dell’ospitalità.

Se vuoi iscriverti al corso gratuito RistoJob, per lavorare nel settore della ristorazione non perdere tempo i posti sono limitati e l’occasione è imperdibile.