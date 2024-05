Carenza di sangue a Palermo all’ospedale Cervello che ha tanti pazienti che hanno continuo bisogno di trasfusioni. Con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, L’Associazione Linfa Rossa mette in evidenza come sia facile donare e come sia importante farlo per salvare tante vite. Nel video sono spiegati i vari passaggi per poter essere idonei a fare una donazione, come essere in buona salute, avere valori ottimali, rientrare nei limiti d’età.

Superare la fobia degli aghi

Inoltre, il testimonial del video Riccardo Rossi, giornalista, ha raccontato che è riuscito a superare la sua fobia degli aghi grazie all’amore della moglie Barbara (anche lei nel video) e alla fede. Riccardo ha dichiarato: ‘’un piccolo disagio, come quello di sottoporsi alla puntura per donare il sangue, è paragonabile ad un pizzicotto o poco più, ma il bene che si fa è talmente grande, che si contribuisce a salvare vite”. Barbara ha sottolineato che fare una donazione è importante anche per il donatore stesso, perché, grazie ai controlli preventivi, si può tenere sotto controllo il proprio stato di salute”.

Sebastian Colnaghi a fianco dell’Avis

L’ambientalista Sebastian Colnaghi ha abbracciato la causa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue diventando il nuovo promotore dell’AVIS Giovani di Siracusa. AVIS Comunale di Siracusa, fondata il 16 giugno 1972, opera in tutto il comune promuovendo la donazione di sangue e di emocomponenti. Colnaghi, nel corso di un’apprezzata partecipazione al podcast “Buon sangue non mente”, condotto da Giorgia Minimo e Stefano Terracciano presso la sede di Siracusa, ha evidenziato l’importanza cruciale della donazione di sangue. È possibile fruire della puntata sul canale YouTube “AVIS Comunale Siracusa” in cui vengono approfonditi argomenti di rilievo oltre a essere trattata la tematica della donazione in un contesto più ampio.

“Sono molto entusiasta di aver partecipato al podcast e di promuovere la causa di AVIS – dichiara Colnaghi -. Questo impegno è di fondamentale importanza poiché, in situazioni di emergenza, la donazione del sangue può veramente fare la differenza e salvare vite umane. Un’iniziativa che mira a promuovere l’importanza della donazione del sangue, con particolare attenzione a noi che siamo la nuova generazione”.