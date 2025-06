Da domani, 1 luglio 2025, all’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo saranno operativi cinque nuovi posti letto ordinari dedicati alla Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva.

L’annuncio arriva direttamente dalla direzione dell’ospedale, guidata dal DG Walter Messina, che ha sottolineato l’importanza strategica di questo potenziamento per migliorare la risposta sanitaria sul territorio.

L’Unità Operativa Complessa, guidata dal dott. Roberto Di Mitri, si trova all’interno del presidio “Civico”, mentre i nuovi posti letto saranno fisicamente collocati al secondo piano del padiglione 4, presso la Medicina I.

Si tratta di un passo concreto per espandere l’offerta assistenziale legata alle patologie gastroenterologiche, con l’obiettivo – spiega la direzione strategica – di aumentare “tempestività, qualità ed efficienza del servizio erogato”.

Un centro di riferimento per il Sud Italia

La decisione arriva in seguito alla richiesta formale dell’azienda (nota prot. 15464/2025 dell’8 aprile 2025) e alla successiva autorizzazione dell’Assessorato regionale alla Salute.

L’UOC di Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva dell’ARNAS Civico rappresenta un punto di riferimento non solo per Palermo, ma per tutto il Sud Italia. Ogni anno vengono eseguite circa 25.000 procedure, con un picco di interventi altamente specializzati nel distretto biliopancreatico – che da Napoli in giù raggiungono quasi il migliaio – e nelle resezioni endoscopiche avanzate, dove la struttura detiene la casistica più ampia dell’intero Mezzogiorno.

Non meno rilevante è l’eccellenza raggiunta nel trattamento dell’Acalasia esofagea, una rara patologia funzionale, trattata con la tecnica mini-invasiva POEM (Peroral Endoscopic Myotomy), eseguita solo in pochi centri selezionati.

Con questa nuova dotazione di posti letto, il Civico punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama sanitario siciliano e meridionale, offrendo percorsi di cura più rapidi ed efficaci per un numero sempre maggiore di pazienti.