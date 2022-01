L'Asp di Palermo: nessuna segnalazione dal presidio

È emergenza sanitaria all’ospedale Civico di Partinico. Secondo il sindacato Fials-Confsal “i lavoratori denunciano gravi disagi in particolare nel reparto covid dove risultano essere ricoverati giornalmente 25 pazienti, a fronte di uno, due infermieri a turno. Secondo le segnalazioni ricevute – proseguono il segretario provinciale Enzo Munafò e il segretario aggiunto Giuseppe Forte – risultano assenti dal servizio attivo circa 20-23 infermieri a causa di malattie e contagi covid 19.

Inoltre al pronto soccorso il personale assegnato al servizio, oss e infermieri, subisce continui allontanamenti a causa dei continui contagi probabilmente proprio per la mancanza di protocolli di tutela della salute adeguati. Tra le altre anomalie segnalate alla Regione e al commissariato di Polizia di Partinico, ci sono anche l’assegnazione in reparti non covid di alcuni dipendenti assunti per l’emergenza covid che dimostra la carenza di personale anche nella ordinarietà.

La Fials evidenzia quindi “la mancata trasparenza da parte della Direzione aziendale dell’Asp alla programmazione e al confronto sui protocollo aziendali per la sicurezza, sui quali continua a non convocare i sindacati per definire un protocollo d’intesa, malgrado una condanna già emessa dal giudice del lavoro”. Il sindacato chiede all’assessorato alla Salute un intervento urgente sulla vicenda inviando propri ispettori.

Dall’Asp spiegano che “Le UOC dell’Ospedale di Partinico non hanno segnalato, finora, situazioni di particolare criticità. L’Azienda, comunque, si farà carico – attraverso le organizzazioni deputate ovvero la Direzione medica di presidio e l’Unità Operativa Complessa di Prevenzione e Protezione – di un ulteriore monitoraggio per l’eventuale adozione di ulteriori misure ove quelle vigenti non siano sufficienti”.

Tamponi negli hub dell’Asp

Affluenza record nella giornata dell’Epifania nei 4 drive in organizzati dall’Asp di Palermo. I tamponi rapidi effettuati sono stati complessivamente 1.180, con 250 positivi (21,19%). Particolarmente intenso è stato il lavoro alla Casa del Sole di Palermo dove sono stati effettuati 470 tamponi con 111 positivi (23,62%), mentre a Villabate sono stati 283 i tamponi e 79 i positivi (27,92%), a Cefalù 158 tamponi e 23 positivi (14,56%) ed a Partinico 269 tamponi e 37 positivi (13,75%). Domani lo screening di massa sarà organizzato negli stessi drive in di oggi, e cioè Casa del Sole di Palermo, Villabate, Cefalù e Partinico.

Vaccini: tre giorni di somministrazioni a Lampedusa

Tre giorni di vaccinazioni per garantire a Lampedusa la dose booster agli aventi diritto e per somministrare la prima dose alla fascia pediatrica. E’ il programma di lavoro dell’equipe dell’Asp di Palermo che, con la collaborazione di medici e infermieri dell’Esercito, sarà a disposizione dei cittadini delle Pelagie. Le vaccinazioni saranno somministrate nei locali della scuola elementare Giovanni Pascoli che sarà aperta al pubblico domani, sabato 8 e domenica 9 dalle 9 alle 16. Sono previste oltre 500 vaccinazioni. Nell’Istituto verrà anche allestita una postazione con personale amministrativo che rilascerà la certificazione di avvenuta vaccinazione e andrà incontro a tutte le esigenze dell’utenza, anche per scaricare il Green pass