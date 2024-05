L’AOOR “Villa Sofia – Cervello” di Palermo si è dotata di una nuova Tac. La stessa è stata installata ed è già attivata presso l’unità operativa di Radiologia dell’Ospedale Villa Sofia. Si tratta di un’apparecchiatura caratterizzata da una tecnologia fortemente innovativa. La nuova dotazione strumentale è stata resa possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed evidenzia l’impegno continuo dell’azienda al fine di aggiornare e migliorare le risorse diagnostiche a disposizione dell’utenza.

“Passo avanti nella diagnostica”

“L’apparecchiatura in questione, pienamente operativa, rappresenta un grande passo avanti nella diagnostica per immagini e renderà il processo più rapido, intuitivo e accessibile, fornendo al contempo una significativa qualità delle immagini. La nuova Tac utilizza una soluzione per il flusso di lavoro basata sull’intelligenza artificiale progettata per supportare i clinici consentendo l’ottimizzazione degli esami diagnostici ed una gestione più efficiente delle immagini”. Il commissario straordinario Roberto Colletti ha così commentato: “La nuova Tac migliora le capacità diagnostiche e riflette anche il nostro impegno nel fornire cure di eccellenza ai nostri pazienti. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale integrata siamo fiduciosi che saremo in grado di ottimizzare i nostri servizi e migliorare la qualità assistenziale offerta ai pazienti”.

I lavori a Nefrologia

Al via l’intervento di manutenzione straordinaria dei locali dell’unità operativa complessa di Neurologia e Stroke Unit, presso il presidio ospedaliero Villa Sofia. Lo comunica l’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Si tratta di un importante progetto il cui avvio è reso possibile a seguito dell’aggiudicazione dei lavori tramite procedura di gara sulla piattaforma MePA di Consip. L’obiettivo è quello di migliorare significativamente le infrastrutture sanitarie interessate e, quindi, la relativa risposta assistenziale. Per garantire un approccio specializzato e mirato alle esigenze specifiche dell’unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, il progetto è stato redatto dal personale dell’Uoc. (unità operativa complessa) “Servizio Tecnico” che si occuperà, inoltre, anche della direzione dei lavori.