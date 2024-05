Nuovi posti e assunzione per l’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, con un concorso per aspiranti dirigenti medici e dirigenti farmacisti. Ecco i bandi attivi, i posti disponibili, i requisiti e le istruzioni per fare domanda.

I concorsi per dirigenti

Di seguito i bandi attivi con i posti a disposizioni e le figure ricercate tramite concorso dagli ospedali Villa Sofia – Cervello: Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia: 7 posti, dirigente Farmacista – disciplina di farmacia ospedaliera: 1 posto, dirigente Medico – disciplina di Medicina Legale: 1 posto, dirigente Medico – disciplina di Medicina d’Emergenza – Urgenza: 5 posti. Tutti i posti a concorso sono a tempo indeterminato e pieno.

Quando scadono i bandi

I bandi sopra indicati sono con scadenza 27 maggio 2024 (la scadenza sarebbe normalmente al 30esimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 26 maggio; tuttavia, essendo festivo, la scadenza è prorogata al giorno successivo). Ecco i requisiti per accedere al concorso dell’ospedale Villa Sofia – Cervello, profilo per profilo.

Requisiti generali per tutti i profili

Cittadinanza italiana o in Stato UE o equivalenti ai fini concorsuali (essere familiari di cittadini di uno Stato membro con diritto di soggiorno, titolari di permesso di soggiorno CE o status di rifugiato/protezione sussidiaria); Idoneità alle mansioni;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e/o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; Titolo di studio (laurea) richiesta per ciascun profilo. Possono partecipare al concorso indetto dagli ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, nella disciplina bandita, anche i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione. Gli stessi verranno però inseriti in una graduatoria separata e la loro assunzione sarà subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti idonei.

Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, i requisiti

Laurea in medicina e chirurgia; Specializzazione in ortopedia e traumatologia o equipollente; Iscrizione all’albo dell’Ordine del Medici Chirurghi o al corrispondente albo professionale di un Paese UE (fermo restando l’obbligo di iscriversi all’albo italiano prima dell’eventuale assunzione post- concorso); Dirigente Medico Medicina d’urgenza

Laurea in medicina e chirurgia; Specializzazione in Medicina d’Emergenza – Urgenza o equipollente o affine; Iscrizione all’albo professionale (vale quanto detto sopra in merito a questo punto). Concorso Villa Sofia – Cervello per Dirigente Farmacista

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Specializzazione in Farmacia ospedaliera o equipollente o affine;

Iscrizione all’albo dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale in un Paese UE permette di partecipare al concorso, ma con l’obbligo di iscriversi all’Albo italiano prima dell’assunzione. Dirigente Medicina Legale

Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in medicina legale o equipollente o affine; Iscrizione all’albo professionale (vale quanto detto sopra in merito a questo punto).

Come partecipare

Per partecipare ai bandi di concorso indetti dagli Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo bisognerà presentare domanda di partecipazione nei termini e nei modi previsti dal bando (accessibile sul sito ufficiale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” https://www.ospedaliriunitipalermo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/). La domanda di partecipazione (presentata con modello esemplificativo tra gli allegati di ciascun bando), con tutti i documenti richiesti, va consegnata, entro e non oltre la data di scadenza, con una delle seguenti modalità:

PEC (posta elettronica certificata, intestata al candidato), all’indirizzo reclutamentoinurgenza@mailpec.ospedaliriunitipalermo.it;

a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno (per la data, farà fede il timbro data dell’Ufficio postale accettante);

Consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (viale Strasburgo, 233, Palermo).

