L'elenco degli ospedali

Ricerca medici di varie specialità l’ente ecclesiastico che gestisce diversi ospedali tra cui il Buccheri La Ferla a Palermo, il San Pietro a Roma , il San Giovanni Di Dio a Genzano di Roma , il Buon Consiglio a Napoli il Sacro Cuore di Gesù a Benevento.

Per contrastare l’emergenza Covid 19 servono dei posti letto in terapia intensiva. Così l’ente seleziona medici specialisti e specializzandi dell’ultimo o penultimo anno nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina interna, medicina d’urgenza, pneumologia; malattie dell’apparato respiratorio; infettivologia; pediatria; neonatologia; radiologia; medicina di laboratorio (anatomia patologica, patologia Clinica.

La tipologia contrattuale offerta (che include incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) sarà commisurata ai titoli, esperienza e competenza dei candidati prescelti.

Le domande di partecipazione, unitamente al curriculum vitae ed idonea certificazione dei requisiti sopra richiamati, dovranno pervenire a mezzo Pec all’indirizzo provincia_romana_fbf@legalmail.it avendo cura di specificare la struttura sanitaria prescelta.

Ecco i requisiti per presentate la domanda:

A. Medici Specialisti

• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo equipollente per legge

• Abilitazione all’esercizio della professione medica

• Iscrizione all’Albo Professionale

• Specializzazione in una delle discipline precedentemente indicate o equipollenti

• In via preferenziale: età inferiore a 50 anni

B. Medici Specializzandi

• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo

equipollente per legge •Abilitazione all’esercizio della professione medica

• Iscrizione all’Albo Professionale

• Iscrizione ad ultimo o penultimo anno della Scuola di Specializzazione

in una delle discipline precedentemente indicate o equipollenti

• In via preferenziale: età inferiore a 50 anni