Davide Faraone sta male. Dopo una settimana di sciopero della fame, ha annullato senza preavviso la diretta Facebook per problemi di salute.

A Roma, nel pomeriggio di ieri, si è sottoposto ad un controllo medico e sono emerse criticità rispetto al suo quadro clinico.

Questo è il messaggio che ha scritto su Facebook: “Scusatemi, vi avevo dato appuntamento per la quotidiana diretta Facebook. Purtroppo sono molto affaticato e debole. Una settimana di digiuno e il caldo infernale di Roma non mi consentono di poter parlare con voi. Nel pomeriggio ho fatto un controllo medico e non sono, per usare un eufemismo, in perfetta forma. Conto domani mattina di recuperare e collegarmi con tutti voi. Avanti, insieme!”

Durante questa settimana si sono registrati anche scontri a distanza con il governo della Regione. Gli assegni ai disabili sono in pagamento per i primi 4 mesi ovvero per le somme maturate da gennaio ad aprile