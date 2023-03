Previsti anche corsi e attività di training on the job

OVS, la grande catena di abbigliamento donna, uomo e bambino, con 1500 punti vendita attivi in tutta Italia, è pronta ad assumere nuovo personale da inserire nel settore vendite presso una delle sue sedi a Palermo.

In particolare, l’azienda ha aperto le selezioni per la figura di Junior Store Manager per i punti vendita OVS e UPIM di Palermo, che sarà inserito con un iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi, con la possibilità di svolgere attività di formazione e corsi e-learning all’interno dell’OVS Store Management School.

Il profilo ricercato si occuperà di organizzare tutte le attività dello store, supervisionare e formare il personale, gestire il rapporto con i fornitori, il conto economico e il flusso delle merci in entrata e in uscita, promuovere la fidelizzazione del cliente e perseguire gli obiettivi di vendita prefissati.

Scopriamo insieme quali sono i requisiti.

I requisiti generali

Secondo quanto riportato nell’annuncio non sono richieste particolari esperienze se non buone capacità relazionali, organizzative e di leadership, così come la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per conoscere più da vicino l’azienda.

Nel corso del primo anno si lavorerà infatti su due store diversi.

Come candidarsi

La candidatura per la figura di Junior Store Manager potrà essere inviata tramite la pagina dell’annuncio pubblicato nella sezione offerte di lavoro di OVS.