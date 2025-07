Le voci di pace fatta nella giunta comunale di Palermo si scontrano, all’improvviso, con i saluti di un pezzo della maggioranza di centrodestra che sostiene la coalizione non solo in città ma anche alla Regione e nel paese. Noi Moderati abbandona ogni indugio e chiude la porta a Roberto Lagalla

La nota ufficiale di Saverio Romano

“Apprendo con ‘sollievo’ che il sindaco Lagalla è riuscito a compattare la sua maggioranza attuale, diversa da quella che lo ha eletto” dice non senza sarcasmo il coordinatore politico della formazione centrista che fa capo a Lupi e che di Lagalla è stata a lungo alleata.

Un sarcasmo politico che prosegue sottolineando come questa maggioranza sia stata “in grado di dare nuova spinta all’Amministrazione per risalire dall’ultimo posto in classifica ad una posizione più consona al blasone di Palermo”.

“Lagalla ingrato” conclude Romano

“Per quanto ci riguarda lavoreremo sempre dentro e fuori le istituzioni per dare il nostro contributo costruttivo; in questo caso riteniamo che l’unico modo sia quello volto a costruire un’alternativa credibile, lontana dai metodi seguiti da Roberto Lagalla, dimentico e ingrato” conclude Saverio Romano.

La pace annunciata ieri sera e le fila ricompattate?

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, per Romano, è stato il vertice di ieri sera a Palazzo Palagonia di cui la maggioranza ha raccontato come di “una riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla e dal presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, alla presenza degli assessori della Giunta, dei capigruppo e di tutti i consiglieri della maggioranza”.

Nel racconto ufficiale si parla ,di un “incontro ha rappresentato un momento di confronto politico e operativo utile a rafforzare il coordinamento tra le forze di maggioranza e gli assessori, in vista dei prossimi appuntamenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale”.

Nel corso della riunione sono stati condivisi obiettivi e priorità dell’azione amministrativa, con l’intento di rilanciare l’attività istituzionale e offrire una risposta efficace alle attese della cittadinanza, nell’ambito di un confronto continuo tra Giunta e Consiglio.

“È stato un confronto franco e costruttivo che conferma la volontà comune di proseguire con determinazione nel percorso amministrativo avviato. Le sfide che attendono la città richiedono compattezza, dialogo e senso di responsabilità. Con il contributo di tutti i consiglieri di maggioranza e dell’intera Giunta, intendiamo imprimere un’accelerazione al lavoro nei prossimi mesi, nell’interesse esclusivo della comunità palermitana” avevano commentato proprio il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e i capigruppo di Forza Italia Leopoldo Piampiano, Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo, Democrazia Cristiana Domenico Bonanno, Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici e Lega Sabrina Figuccia. Nessuna traccia di Noi Moderati