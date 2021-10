Dal 22 al 24 ottobre spettacolo al pala Rescifina di Messina

Grande spettacolo con rombo di motori dal 22 al 24 ottobre prossimi al pala Rescifina con l’e-motorshow di Messina. L’evento, collegato alla “Settimana Europea della Mobilità”, e organizzato da Atm spa, ha come obiettivo la promozione del trasporto pubblico urbano, della mobilità sostenibile e della nuova app Atm MovUp. Il punto di forza sarà la smart e-cup, il campionato 100% elettrico ufficiale di Mercedes-Benz Italia, il primo al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica. Giovedì 21 ottobre alle ore 11 le auto da competizione sbarcheranno a Messina e faranno il loro ingresso in città attraversando le vie del centro. Alla competizione si alterneranno esibizioni di auto d’epoca, vespe, vetture da rally e formula.

Il grande Fisichella farà da testimonial

Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo Fisichella, pilota Ferrari Endurance, che sarà presente e si divertirà in pista cimentandosi in una spericolata esibizione con una Fiat 500 ibrida da competizione. Insieme a lui tanti ospiti a sorpresa. L’evento si svolgerà all’interno dell’hub vaccinale più importante della provincia dove, oltre alla pista, sarà allestita un’area espositiva per i veicoli elettrici più innovativi. Una zona sarà riservata allo street food con la possibilità per i visitatori di gustare i piatti tipici della tradizione peloritana e non solo.

Divertimento e messaggi “sociali”

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per coinvolgere finalmente la cittadinanza e offrire uno spettacolo che oltre al divertimento trasmetta dei messaggi sociali importanti come la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile – dichiara il presidente Giuseppe Campagna -. Sabato e domenica, ad esempio, si svolgerà, a cura di Aci sport, un corso di guida sicura per i più piccoli, individuati da Messina Social City tra i bambini frequentanti i centri socio-educativi, con lezioni teoriche e pratiche sul codice della strada. Un’attenzione speciale sarà data a chi si vaccinerà in quei giorni al pala Rescifina a cui sarà offerto l’ingresso omaggio alle tribune”.

Piloti ma anche influencer

Il divertimento sarà garantito dalle smart elettriche che gareggeranno in manche 1 contro 1 fino a decretare il vincitore. Ad alternarsi alla guida piloti professionisti, amatoriali e influencer, giovanissimi e glorie del mondo dell’automobilismo siciliano, dal blogger Marchettino a Toto Riolo, Nucita e Bepi Bosurgi che si sfideranno per ottenere il miglior tempo in pista, ma non mancherà il sound dei motori che coinvolgerà gli appassionati del settore e non solo. Lo spettacolo è assicurato.