Un confronto su crescita e ruolo del porto nello sviluppo del territorio

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale.

Il ruolo strategico del porto per lo sviluppo del territorio

L’incontro cordiale è stato un’occasione per un confronto riguardante il ruolo strategico del porto all’interno dello sviluppo economico del territorio e le possibili prospettive di crescita del settore.

Entrambi hanno valutato le azioni necessarie per potenziare l’intero comparto. L’economia locale richiede, infatti, infrastrutture moderne per competere sui mercati internazionali.

Sinergia istituzionale e risorse europee

Durante il colloquio, Schifani e Tardino hanno ribadito l’intenzione di intensificare la collaborazione tra le istituzioni per superare le difficoltà legate alla competitività e per sfruttare le opportunità derivanti dai finanziamenti europei.

Si tratta di risorse finanziarie fondamentali che possono garantire gli investimenti essenziali per ammodernare l’intero sistema logistico dell’Isola, favorendo una crescita strutturale e duratura per l’intero territorio.