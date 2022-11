I ragazzi del maestro Liuzza protagonisti ad Abu Dhabi

Atleti palermitani protagonisti ai campionati del mondo di jujitsu che si sono disputati ad Abu Dhabi. Cinque rappresentati della Karma fit Club, guidati dal maestro Raffaele Liuzza – aiuto coach della nazionale italiana – hanno rappresentato la selezione azzurra centrando un bottino importante.

Due medaglie d’argento, con Christian Gaita under 21 nella categoria -56 kg e Martina Garofalo under 21 categoria -45 kg, ed un bronzo grazie a Noemi Vullo, under 21 categoria 56 kg.

Chiara Tusa e Lorenzo Urrata si sono fermati invece alla finale per la medaglia di bronzo.

I podi degli atleti del Karma fit Club

Gli argenti Cristian Gaita e Martina Garofalo ancora una volta hanno dimostrato l’altissimo livello raggiunto nel Panorama internazionale, confermando i titoli conquistati negli ultimi anni.

Noemi Vullo, dopo un’assenza nel campo internazionale, riconquista un podio difficilissimo con un “bronzo Mondiale”.

Gli altri risultati

Lorenzo Urrata, alla prima esperienza internazionale, non riesce a conquistare la medaglia di bronzo durante la finale con un atleta del Kazakistan che per pochissimi punti gli nega questa la gioia dopo un’ottima prestazione. Chiara Tusa anch’ella in finale per il bronzo, per un punto di penalizzazione all’ultimo secondo, perde con la consapevolezza di aver dato il massimo.

Un campionato del mondo al quale hanno partecipato 1500 atleti e 60 nazioni tutti di livello altissimo, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato di poter competere con i migliori del mondo.