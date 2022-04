Il Dojo, Dai-ki Dojo Catania e Budokan ai primi tre posti

Parla siciliano l’Italian Open internazionale di ju jitsu che si è disputato al Palaghiaccio di Catania che ha ospitato oltre 300 atleti di 32 società da tutta Italia ed anche dall’estero (tre club da Belgio, Polonia e Slovenia).

Tre club isolani, infatti, hanno dominato la classifica generale della kermesse vinta da Il Dojo sul Dai-Ki e sul Budokan.

È il primo open internazionale organizzato in Sicilia grazie al lavoro svolto di Luigi Sabatino, che fa parte della commissione nazionale della Fijlkam, e della Daiki Dojo di Catania col supporto del comitato regionale della federazione italiana judo lotta karate arti marziali.

Presente la commissione nazionale di ju jitsu col presidente Antonio Amorosi e dei suoi referenti in ambito agonistico Carlo Cariola, arbitrale Stefania Bavoso e tecnico Giuliano Spadoni.

La classifica generale, è dominio siciliano

I club siciliani hanno fatto la parte del leone nella classifica generale con molti atleti protagonisti nelle diverse categorie e specialità previste nell’Italian Open. Il Dojo, club di Catania, ha vinto la kermesse con 308 punti complessivi superando un’altra società etnea, la Dai-Ki Dojo che ha totalizzato 252 punti.

Terzo posto per il Budokan Palermo 224 punti. Quarto posto per i pugliesi della Pro Team a 137, quinto per gli umbri del Club La Dolce Arte (126). Quarto posto per la Pro Team a 137, quinto per gli umbri del Club La Dolce Arte (126). In top ten anche Marte Jitsu di Palermo, Black Belt School Catania, poi la Popular de Cuba, ed i palermitani dell’Od Fitness.

Nel DuoShow ha vinto Il Dojo con 210 punti davanti all’Od Fitness 40 e Shin Kai Club 20. Nel DuoSystem, Il Dojo è primo con 98 punti, segue la Black Belt School Catania (54 punti) e la Dai-Ki Dojo Catania (48).

La Fighting S, ha visto il successo dell’Asd Budokan con 224 punti davanti al Dai-Ki Dojo Catania 204, poi Pro Team a 129.

Sabatino “Soddisfatti dei grandi numeri”

“Siamo soddisfatti – sottolineano Luigi Sabatino componente della commissione nazionale Ju Jitsu nonché responsabile agonistico e ufficiali di gara ed il maestro Giovanni Puglisi, presidente della Dai-Ki Dojo società organizzatrice dell’evento – con un Open di grande interesse e di grandi numeri per la Sicilia e per il jujitsu italiano targato Fijlkam. Dopo il campionato italiano di dicembre, infatti, questo è il secondo grande appuntamento per quanto riguarda il jujitsu agonistico, le iscrizioni si sono chiuse il 31 marzo, facendo pervenire da tutte le regioni d’Italia la grande affluenza che noi tutti ci auspicavamo con la presenza di tre squadre straniere di grande valenza. Vogliamo ringraziare tutti quelli che si sono prodigati per questa manifestazione dal comitato regionale siciliano Fijlkam, al nazionale Fijlkam, e tutte le istituzioni che hanno aderito per fa si che questo Open d’Italia sia riuscito al meglio”.