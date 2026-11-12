Il bilancio finale del progetto europeo NUDGING2MOVE

Una sfida europea per combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita più sano tra gli anziani. Ha fatto tappa al Palazzo Reale di Palermo l’evento conclusivo di NUDGING2MOVE (“Promoting Active Mobility and Living for Healthier and Sustainable Cities through Nudging”), il progetto internazionale che ha coinvolto partner provenienti da Grecia, Italia, Portogallo, Turchia e Ucraina con un obiettivo comune: favorire la mobilità attiva, migliorare il benessere fisico e contribuire alla costruzione di città sempre più sostenibili e inclusive.

Incoraggiare il movimento quotidiano

La convinzione di fondo è semplice ma ambiziosa: incoraggiare il movimento quotidiano significa investire nella prevenzione sanitaria, preservare l’autonomia delle persone anziane e ridurre l’incidenza delle patologie croniche, in particolare quelle cardiovascolari. Un tema particolarmente attuale in un’Europa che invecchia e che deve confrontarsi con una crescente domanda di salute e assistenza.

I partecipanti al progetto

Al progetto hanno partecipato l’agenzia greca TERO di Salonicco, l’Università degli Studi di Palermo, l’Aristotle University of Thessaloniki, il Kargenc Club, l’organizzazione ucraina Youth Science Sports Healthy Movement e il CUS Palermo, ciascuno con iniziative sviluppate in base alle esigenze del proprio territorio.

A coordinare il progetto è stato Iason Temiakis dell’agenzia TERO, che ha illustrato l’esperienza maturata in Grecia. A Salonicco il lavoro si è concentrato sull’utilizzo di strumenti di comunicazione semplici e immediati per orientare le persone verso scelte più salutari. Volantini, campagne informative e messaggi amichevoli hanno invitato i cittadini a preferire le scale agli ascensori e a utilizzare in maniera più razionale il trasporto pubblico. Un approccio basato sul cosiddetto “nudging”, la spinta gentile al cambiamento, che secondo Temiakis ha prodotto risultati concreti e incoraggianti.

Gli ulteriori contributi

Un ulteriore contributo è arrivato dalla ricercatrice Evmorfia Giannakou dell’Università di Tessalonica. Il lavoro del gruppo greco non si è limitato al movimento fisico ma ha puntato a costruire una comunità capace di condividere buone pratiche legate al benessere, estendendo il confronto anche all’alimentazione e alla prevenzione.

Dal Portogallo è arrivata l’esperienza di Sonia Sanfona, sindaca di Alpiarça, piccolo centro affacciato sul Tago. Qui l’amministrazione ha investito sulla mobilità dolce, realizzando parcheggi per biciclette in prossimità degli edifici pubblici e promuovendo il ricorso a mezzi alternativi all’automobile privata. Un modello che ha coinvolto non solo gli anziani ma anche le nuove generazioni, puntando a creare una cultura della sostenibilità condivisa.

In Ucraina, nonostante le difficoltà del contesto, il progetto ha trovato applicazione grazie al lavoro di Anastasia Komerzan dello Youth Science Sports Healthy Movement. L’organizzazione ha promosso workshop dedicati all’attività fisica e all’uso della bicicletta, con particolare attenzione alla sicurezza dei partecipanti, dotati di dispositivi catarifrangenti e strumenti utili a una mobilità più responsabile.

Non meno significativa l’esperienza turca raccontata da İbrahim Halil Korkmaz del Kargenc Club. Davanti a una iniziale resistenza alla pratica motoria, il gruppo ha scelto di partire da attività ricreative leggere, come corse mattutine, beach volley e giochi tradizionali. Un percorso graduale che ha permesso di coinvolgere circa cento persone, facendo leva sul senso di appartenenza e sulla motivazione reciproca attraverso il riconoscimento periodico del partecipante più attivo.

Coinvolti oltre 200 cittadini

A Palermo il progetto ha prodotto numeri particolarmente rilevanti. Come ha spiegato la professoressa Marianna Bellafiore dell’Università degli Studi di Palermo, sono stati coinvolti oltre 200 cittadini over 65. Molti di loro, soprattutto nella fase iniziale, manifestavano una forte insicurezza legata alla paura di cadere. Una situazione riscontrata in circa il 60% dei partecipanti e affrontata attraverso programmi di fitness funzionale orientati al recupero della fiducia nelle proprie capacità motorie.

La fase finale dell’iniziativa è stata raccontata da Vito Rizza del CUS Palermo. Ottanta partecipanti hanno preso parte a una competizione amichevole basata sui chilometri percorsi, monitorati attraverso la piattaforma Strava collegata al GPS. Da aprile a giugno gli iscritti hanno accumulato distanza dopo distanza, trasformando il movimento quotidiano in una vera sfida collettiva. A conquistare il primo posto è stata Vincenza Rinella, capace di percorrere ben 400 chilometri. Per lei il progetto non è stato soltanto un’occasione di socializzazione ma anche un importante beneficio per la salute: grazie all’attività fisica costante è riuscita infatti a ridurre il proprio fabbisogno di insulina.

Ad aprire il meeting conclusivo è stato il project manager del CUS Palermo Rosario Genchi, che ha sottolineato il valore economico oltre che sanitario della prevenzione. “Se si fa prevenzione sanitaria si possono abbattere i costi sanitari”, ha affermato, richiamando la necessità di investire maggiormente in progetti capaci di migliorare la salute pubblica.

Gli interventi istituzionali

Tra gli interventi istituzionali, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello ha auspicato che iniziative di questo tipo non siano rivolte esclusivamente alla longevità attiva ma coinvolgano tutte le fasce d’età. Luciano Marino, in rappresentanza della Città Metropolitana, ha annunciato la disponibilità di risorse economiche per sostenere attività analoghe, in particolare nelle aree delle Madonie e del Corleonese.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal parlamentare Fabrizio Ferrara, che ha ricordato il proprio legame con il CUS Palermo e ha definito il centro sportivo un patrimonio per l’intera comunità cittadina. Al dibattito hanno preso parte inoltre il docente Antonio Bianco dell’Università di Palermo, che ha fornito il proprio contributo scientifico al progetto, e la parlamentare Roberta Schillaci, che ha evidenziato la necessità di aggiornare la normativa del 1978 sul finanziamento delle attività sportive.

La chiusura di NUDGING2MOVE lascia così in eredità un modello europeo basato su inclusione, prevenzione e partecipazione. Un progetto che dimostra come anche piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano tradursi in grandi benefici per la salute, soprattutto in una fase della vita in cui restare attivi significa preservare autonomia, benessere e qualità della vita.