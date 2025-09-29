“Ricordi…Presente” è il titolo della collettiva che è stata inaugurata allo spazio espositivo “Experience” alle 18:00 di sabato 27 settembre in via delle Croci 16 a Palermo. “Si tratta di un progetto – spiega la curatrice Leonarda Zappulla, storico e critico dell’arte – che invita a riflettere sull’intreccio profondo tra memoria e vita quotidiana”.

“Le opere in esposizione – aggiunge – daranno spunto di riflessione sull’importanza dei nostri passati e trascorsi, per arrivare alle consapevolezze odierne”.

In mostra, le opere di Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Letizia Cucciarelli, Marco Grechi-Mark, Rosario Lo Re, Paolo Luise, Diana Pompedio, Emilia Ramorini, Paolo Residori, Davide Romano e Maria Scalia.





Il percorso espositivo, guidato dalla presentazione critica a cura della dottoressa Leonarda Zappulla, proporrà un dialogo tra artisti diversi, accomunati dall’indagine poetica sulla memoria come forza vitale, custode di identità e stimolo per la crescita personale e collettiva”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione, fino al 17 ottobre, confermando la vocazione di “Experience” a creare connessioni tra arte e benessere interiore, offrendo ai visitatori un’occasione di contemplazione e risonanza emotiva.





Chi vorrà ammirare le opere degli artisti, potrà farlo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

L’ingresso è gratuito.

* In allegato : “Dalla parte dell’uomo” di Paolo Luise, “I replicanti” di Letizia Cucciarelli, *Fiore di primavera” di Daniela Biella e “Il Tempo” di Alice Anti

Luogo: spazio espositivo “Experience” , via delle Croci , 16 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Leonarda Zappulla

Prezzo: 0.00

