Iniziativa di solidarietà dei motociclisti di “Euromoto Club “. Si sono radunati in piazzale Giotto, a Palermo e poi, vestiti da Babbo Natale, si sono spostati per consegnare dei doni alla casa famiglia “La casa di Nemo”, in via alla Falconara a Baida.

Il presidente del club Paolo Trafficante

“Cerchiamo di regalare un sorriso a chi è stato meno fortunato di noi”, dicono i fondatori Stefano Di Blasi e Paolo Trafficante. Una sorpresa che ha colpito i bambini ospiti della casa famiglia.