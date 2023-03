La ventiduesima puntata

Un pareggio beffa, il quarto consecutivo, per il Palermo che a Pisa gioca una partita importante soprattutto nel primo tempo, segna con Di Mariano ma spreca troppo. Ed alla fine arriva una botta di Sibilli che gela i rosanero e li butta fuori dalla zona play off. Che rimane però vicina.

In questa occasione nessuna domanda retorica: si tratta di due punti persi, buttati alle ortiche a 4 minuti dal 90′ che frenano la squadra di Corini nella lotta ai play off.

Questi ed altri gli argomenti trattati nella ventunesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati

Brunori in calo

Sono tanti i temi dopo la partita del Palermo a Pisa. Brunori che sbaglia il quarto rigore in campionato è certamente uno di essi. L’attaccante rosanero è parso anche all’Arena Garibaldi piuttosto opaco. Due buoni movimenti ed il peso dell’attacco sulle spalle. Certamente. Ma anche assolutamente poco incisivo. Il gol gli manca da un mese e se non segna lui, il Palermo non vince.

Calo fisiologico? Involuzione? Quali sono, se ci sono, i mali del numero 9 rosanero?

Di Mariano torna al gol

Torna al gol Francesco Di Mariano che a Pisa segna il suo secondo gol stagionale dopo quello messo a segno nella sfida di andata. Prova generosa del numero 10 rosanero che ha segnato un gol dedicandolo naturalmente alla figlia appena nata Isabel.

Bene Soleri titolare

Buona impressione anche Edoardo Soleri in grado di sgomitare e conquistare palloni sporchi. Uno di questi dà il via all’azione del momentaneo vantaggio rosanero.

Finalmente Saric

Dario Saric è parso tra i migliori in campo a Pisa. Ha preso il centrocampo, ha corso, ha lottato ed è andato alla conclusione creando anche gioco. Suo l’assist del vantaggio di Di Mariano.

Manca il cinismo

Ma a Pisa è mancato il cinismo. La partita non è stata chiusa ed i nerazzurri hanno riacciuffato i rosa nel finale.

I play off non rimangono lontani

La zona play off, ed è questa la buona notizia, distano appena un punto. Nessuna corre, se si esclude il Frosinone che sembra oggettivamente già in serie A. Le prossime partite, Cittadella in primis, daranno ulteriori indicazioni ma come ha detto Corini a fine partita “Il Palermo sta studiando da grande”. E se questa crescita si concretizzerà nelle ultime dieci partite, l’ingresso nella zona play off è un obiettivo possibile.