Futsal, serie C1, un poker di Sgarlata manda in paradiso i rosanero

Vittoria e salvezza: il Palermo C5 si impone 6-2 sulla Primavera Marsala nella finale dei play out e centra l’obiettivo nell’ultimo atto del campionato di serie C1 di futsal.

La compagine rosanero, dopo aver dominato la prima frazione, soffre nella ripresa riuscendo comunque a contenere le folate offensive degli ospiti e a chiudere il match ma il divario è troppo ampio e gli ospiti non hanno il tempo per la rimonta. Protagonista assoluto è Sgarlata che ha firmato un poker.

Avvio lampo del Palermo C5

Inizio gara tambureggiante dei padroni di casa come testimonia la doppietta lampo di Sgarlata. Il Palermo Calcio a5 compatto e letale nelle ripartenze: il momentaneo 3-0 siglato da Melville. Russo firma il 4-0 e chiude in bellezza la prima frazione.

I rosanero controllano nella ripresa

La ripresa si apre con il quinto gol del Palermo C5 siglato ancora una volta da Sgarlata. A questo punto il Primavera Marsala, prova a svegliarsi. E con orgoglio le tenta tutte per rientrare in partita nonostante il divario di cinque reti. Arriva però il sussulto dei marsalesi con le reti di De Marco e Barry.

Gli ospiti prendono coraggio al Palermo C5, invece, iniziano a tremare un po’ le gambe vista l’importanza capitale della posta in palio.

Il Presidente Messeri – in questo finale di stagione anche allenatore dei rosanero dopo l’esonero di Zapparata – invita i suoi ragazzi a usare la testa. Il pallone circola con ordine e la difesa non fa più sconti. Arriva così il sesto gol del Palermo C5 con Sgarlata che sigla il poker e scrive definitivamente la parola fine all’incontro. Ed è festa rosanero per aver raggiunto, sia pure dopo l’appendice dello spareggio play out, una salvezza nel torneo di C1 che sembrava quasi impossibile fino a poche settimane fa.

Messeri “Questa salvezza equivale a vincere un campionato”

Queste le parole del presidente Salvo Messeri rilasciate nel post partita: “È stata una stagione veramente complicata, questa salvezza equivale alla vittoria di un campionato. È stato l’epilogo giusto: lo meritavano i giocatori per l’impegno profuso, i nostri dirigenti, l’ufficio stampa, i nostri sponsor e, soprattutto, i nostri sostenitori”.

Misseri prosegue: “La squadra aveva perso l’entusiasmo. In queste ultime partite sono stato in panchina insieme agli altri dirigenti limitandomi a dare dei suggerimenti. In questo sport quello che conta davvero è divertirsi. Avere un gruppo unito è più importante di qualsivoglia tipo di schema tecnico-tattico. Le vittorie delle ultime giornate – conclude il numero uno del club rosanero di futsal – sono arrivate proprio grazie all’entusiasmo ritrovato della squadra”.