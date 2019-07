Il bando del Comune di Palermo

Foschi e la Rino Alessi Pubblicità possibili partecipanti al bando per il nuovo Palermo Calcio con l’appoggio dell’editore Urbano Cairo pronto a scendere in campo a completare la cordata. Notizia che si è diffusa nelle ultime ore e che si rincorre con le altre sui possibili nuovi proprietari interessati alla nuova era del club rosanero.

Una notizia però smentita dalla Alessi Pubblicità: “Rino Alessi e la Alessi pubblicita spa non hanno mai avuto alcun tipo di contatto o relazione per il bando del Palermo calcio con il dottor Cairo o con il dottor Foschi e smentiscono la notizia apparsa oggi sui media che riferiva di un interessamento del Gruppo Alessi in questa vicenda”.

Insomma il clima rimane abbastanza teso e le voci si susseguono. Rimane in campo il possibile duo Mirri-Sagramola. Il direttore generale della Damir svelerà prima al sindaco Orlando e poi ai tifosi il suo possibile piano di rilancio della squadra.