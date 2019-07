Il bando scadrà alle 20 di martedì 23 luglio

Tutti vogliono il Palermo Calcio in saldo e l’avviso pubblico è già pronto. Sarà il sindaco di Palermo in persona, assieme all’ex presidente del tribunale di Palermo Leonardo Guarnotta, a decidere a chi affidare il titolo della squadre rosanero finito nell’inferno del calcio dopo le innumerevoli vicende legate cessione del club alla Arkus e alla mancata iscrizione al campionato di B.

“Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l’acquisizione del club rosanero – ha reso noto Orlando -. Come avevo preannunciato, da Sindaco ha seguito le vicende del Palermo, formulando l’auspicio che si trovasse una nuova compagine e che si mantenesse la serie B, dopo la penalizzazione di 20 punti. Ho seguito costantemente le vicende, tramite contatti continui con Figc e Lega B. Ho sempre voluto che gli organi competenti fossero riconosciuti per non incombere in uomini mascherati o aspiranti ‘Beati Paolì. Si è creata una situazione surreale con coloro che avrebbero dovuto provvedere a determinati adempimenti che non hanno agito”.

Intanto oggi dovrebbe arrivare il verdetto, quasi scontato, sulle sorti del Palermo. L’avviso pubblico è stato presentato in una conferenza stampa dal primo cittadino palermitano. “C’è stata anche una modifica gestionale con il presidente Albanese, che ha lasciato la carica di presidente, e che spero possa chiarire quello che è accaduto, anche per se stesso – ha sottolineato Orlando – Ho chiesto aiuto all’onorevole Vizzini e all’avvocato Di Franco nell’emanare un avviso. Laddove una squadra non dovesse iscriversi nel campionato di competenza, il Sindaco della città può indicare una società per l’iscrizione in Serie D. L’avviso pubblico prevede un percorso per arrivare all’individuazione della società proposta alla Lega e alla Federazione per l’acquisizione del club”.

Diversi i paletti che compariranno sull'avviso per la manifestazione di interesse: onorabilità, solidità finanziaria, 300 mila euro a garanzia dell'iscrizione alla D, accettare le condizioni in vigore per la concessione dello stadio "Barbera", piano finanziario triennale per provare ad arrivare in B, piano di sviluppo per settore giovanile e calcio femminile e tutela dei vecchi dipendenti. "Abbiamo stabilito alcuni criteri di valutazione positiva – dice Orlando – ma non discriminante per la partecipazione al bando: per esempio quello di non avere una squadra in serie A, B o C. Può partecipare chiunque, poi io sceglierò. Palermo non deve essere il satellite di nessuno. Altro criterio di valutazione positiva è quello legato all'azionariato popolare che deve essere del dieci per cento. Alla fine dei giochi sceglierò io, punto. I pellegrini è bene che non si presentino. Il mio compito finirà mandando il nome e il cognome del nuovo proprietario agli organi federali".