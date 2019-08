Il Palermo comincia pian piano a prendere forma. Nella giornata di domani, verrà presentato ufficialmente parte dell’organigramma societario che vedrà Dario Mirri come presidente, Tony Di Piazza come vicepresidente e Rinaldo Sagramola come amministratore delegato.

Come previsto- si legge nella nota invita dalla proprietà- e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al prossimo campionato di Serie D da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, durante la conferenza verrà annunciato ufficialmente il responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2019-2020 e l’area di supporto alla struttura tecnico-sportiva.