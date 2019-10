Tegola in casa Palermo. Dopo la vittoria contro il Messina che conferma i rosanero in testa alla classifica del campionato dilettanti, arriva la notizia di un infortunio occorso in allenamento all’allenatore Rosario Pergolizzi. Il tecnico rosanero ieri pomeriggio ha partecipato alla partitella con i suoi giocatori e ha subito la lesione sub-totale del tendine d’Achille destro. Il tecnico oggi non ha diretto la seduta di allenamento lasciando il posto al suo secondo Francesco Libro. Nei prossimi giorni lo staff medico del Palermo valuterà se optare per un trattamento conservativo o per l’intervento chirurgico.