Il Palermo cerca ancora allenatore e Ds per la prossima stagione. La nuova proprietà ha dato mandato a Sagramola, attuale Dg, di trovare queste figure. I nomi che circolano sono tanti; nei giorni scorsi si è parlato tanto di Giovanni Bucaro come allenatore, adesso il nome più caldo è quello di Rosario Pergolizzi, ma, al momento, non vi è nulla di ufficiale. Per il ruolo di Ds invece sono in corsa Laneri con Castagnini che avrebbe rifiutato questo ruolo.

Anche Zdenek Zeman è un nome circolato per il Palermo ed è lo stesso boemo a confermare, ai microfoni di “SerieBNews.com”, i contatti con la dirigenza. Per il boemo il ruolo non sarebbe stato quello di allenatore: “Ho incontrato i dirigenti del Palermo, mi è stato offerto il ruolo di direttore tecnico, ma del settore giovanile, e ho rifiutato”.

“A prescindere che si tratti di prima squadra o settore giovanile – continua Zeman – io voglio ancora allenare, quel ruolo da direttore tecnico non m’interessa. E se mi avessero proposto la prima squadra del Palermo non avrei accettato lo stesso perché voglio allenare a certi livelli. Sono molto legato a Palermo, ho trascorso 9 anni nel settore giovanile del club, ma non me la sento di guidare una squadra di Serie D. Comunque li ringrazio per avere pensato a me”.