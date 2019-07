Si cerca l'allenatore giusto

Il 1° settembre il Palermo scenderà in campo per la sua prima partita in Serie D, ancora però non si hanno certezze su allenatore, Ds e soprattutto calciatori. Sagramola sta vagliando diversi nomi. In pole position per la panchina c’era Giovanni Bucaro, contattato per chiedergli la disponibilità, adesso tutto potrebbe ribaltarsi, con un altro palermitano che potrebbe superare tutti, compreso l’ex Catania Lucarelli. Si tratta di Rosario Pergolizzi, allenatore che, nel 2009, guidò la Primavera rosanero alla vittoria dello scudetto di categoria ma che ha anche guidato la prima squadra per 3 partite in sostituzione di Francesco Guidolin e nelle ultime due stagioni è stato ad Empoli alla guida dell’Under 17. Quello di Pergolizzi, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale Di Sicilia”, è un nome suggerito da Rosario Argento che tornerà in rosanero a gestire il settore giovanile.

In corsa, anche se non tanto caldi, ci sono anche Di Gaetano e Karel Zeman, figlio di Zdenek. Nessun contatto invece con Giovanni Tedesco, alla guida del Gzira a Malta. Difficilmente si arriverà a Sottil che ha un contratto fino al 2021 con il Catania. Bucaro comunque non è del tutto tagliato fuori, ma sicuramente non è un nome caldo come nelle giornate precedenti.

La decisione da parte della società dovrà essere presa in fretta perché il 12 agosto si partirà per il ritiro e non ci si può far trovare impreparati.