Si pensa a qualche ritorno per la Serie D

Il Palermo del futuro potrebbe guardare anche al Palermo del passato. La dirigenza del club rosanero è al lavoro per cercare i rinforzi giusti in vista della ripartenza dalla Serie D. Tra i nomi in lista c’è qualche calciatore con un passato glorioso in rosanero. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto con l’ “Airone” Andrea Caracciolo e si sta sondando anche la pista Santana. Oltre loro due ci sarebbe interesse anche per Stefano Sorrentino. L’ex Chievo Verona si sta allenando con i calciatori svincolati a Coverciano, ma, ad oggi, non ha ricevuto una chiamata dalla dirigenza rosanero.

Sorrentino ha detto più volte che non sarebbe un problema per lui scendere di categoria e rinunciare a gran parte di soldi percepiti negli anni passati; la dirigenza rosanero però non può permettersi spese pazze per gli stipendi. Il Palermo comunque, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, si sta muovendo per trovare un big in vista del prossimo campionato e averlo già a disposizione per il ritiro di Petralia Sottana.

Santana conosce la categoria e la piazza di Palermo avendoci giocato e conquistato la Coppa Uefa. Sarebbe un colpo che potrebbe piacere tanto ai tifosi rosanero. Caracciolo, invece, non vorrebbe allontanarsi tanto da Brescia, però, la moglie è palermitana e questo potrebbe spingerlo ad accettare. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra la dirigenza e l’agente del calciatore. C’è l’interesse e c’è la volontà di fare dell’«Airone» una sorta di uomo immagine della rinascita, sulla scia del motto «radici e ali» che sarebbe rappresentato alla perfezione dalla sua tipica esultanza. Per trasformare questo interessamento in una trattativa, però, serve fare qualche passo in avanti. Quello che la nuova dirigenza rosanero proverà a fare nei prossimi giorni, quando la squadra inizierà a prendere forma.