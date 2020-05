Per il Palermo la promozione in serie C sembra cosa fatta e sempre più vicina. Il Consiglio della Federcalcio ha deciso l’interruzione definitiva della stagione 2019-2020 del calcio dilettantistico.

Inoltre, il consiglio della Figc ha stabilito le scadenze per il termine dei campionati professionistici e della stagione fissata al 31 agosto. I campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C) dovranno invece concludersi entro il 20 agosto, poi spazio alla Coppa Italia.

Nel corso del Consiglio FIGC di oggi, inoltre, verranno approvate le norme che regolamenteranno l’iscrizione al prossimo campionato e si discuterà anche dei “termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021”.

La promozione dovrebbe arrivare per il club rosanero entro venerdì nel mentre i calciatori rosanero continuano gli allenamenti individuali al Barbera.

Sono tre i giocatori l’anno prossimo ovvero Pelagotti, Crivello e Lancini. I tre giocatori rosanero, presi da Sagramola e Castagnini.

Possibilità di riconferme anche per Doda.

Soltanto 16 reti subite in 26 gare, seconda miglior difesa di tutta la serie D dietro al Bitonto questi i numeri per la ripartenza del Palermo.