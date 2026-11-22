Per un giorno Palermo diventa il punto d’incontro mondiale dell’arte bianca. Mercoledì 25 novembre, nella prestigiosa cornice di Villa Igiea, andrà in scena la quinta edizione de “La Notte delle Stelle”, il Gran Galà organizzato dalla Guida Chef di Pizza Stellato, progetto internazionale nato per celebrare e premiare il talento dei professionisti della pizza.

Dopo le prime quattro edizioni ospitate tra Milano e Napoli, la manifestazione – patrocinata dal Comune di Palermo – sbarca per la prima volta in Sicilia. Una scelta simbolica che suggella il legame gastronomico e culturale tra il capoluogo siciliano e quello partenopeo. Ma c’è anche una novità assoluta: per la prima volta, accanto ai maestri pizzaioli, il riconoscimento si aprirà anche agli chef di cucina, ampliando lo sguardo alle eccellenze della ristorazione internazionale.

I protagonisti: dai campioni del mondo allo street food palermitano

Sono attesi a Palermo tra i 50 e i 70 pizzaioli provenienti da ogni parte del globo, affiancati da addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni. A fare gli onori di casa sarà il Maestro Vincenzo Varlese, ideatore della Guida e sette volte campione del mondo, insieme a Jonnie Parker, storica voce del Mondiale di Parma e volto noto dei grandi eventi internazionali del settore. Durante la serata saranno inoltre assegnate le Stelle alla Carriera ai professionisti con oltre trent’anni di attività alle spalle.

L’evento sarà anche un viaggio tra sapori e sperimentazioni:

Pasticceria molecolare: Il pastry chef Fulvio Russo proporrà un cooking show con degustazione dei suoi babà napoletani molecolari, pensati anche per chi soffre di intolleranze alimentari.

Eccellenze siciliane e campane: Spazio alla tradizione palermitana con Nino Ballerino, premiato nella scorsa edizione come miglior esponente dello street food siciliano, affiancato dai prodotti caseari campani di Latteria Sorrentina e dai vini siciliani della Cantina Rapitalà.

Come funziona la Guida

Nata per orientare i consumatori verso le pizzerie di qualità, la Guida Chef di Pizza Stellato non si basa su gare estemporanee, ma su valutazioni dirette nei locali. Gli ispettori osservano l’organizzazione, il lavoro di squadra, la tecnica, l’accoglienza, la pulizia e la valorizzazione delle materie prime. Il sistema prevede fino a tre stelle, soggette a revisione annuale per garantire la continuità degli standard qualitativi.