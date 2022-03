a San Mattia ai Crociferi il 3 aprile

Continua la rassegna di Palermo Classica con un cambio al programma visto che la pianista Judith Jàuregui, a causa di problemi personali, non potrà più esibirsi domenica 3 aprile. A sostituirla sarà la pianista austriaca Dorothy Khadem-Missagh che proporrà un programma dedicato a L. van Beethoven, F. Schubert e F. Chopin. L’appuntamento è a San Mattia ai Crociferi, a Palermo, il 3 aprile, alle 19.15.

Chi è Dorothy Khadem-Missagh

Pianista di origine austriaca, è una figura di spicco di una nuova generazione di artisti forti ma sensibili. Elogiata per essersi esibita “con una chiarezza che lascia entrare la luce solare anche nelle trame più impegnative” (Richard Bradby), ha ricevuto numerosi premi in rinomati concorsi internazionali come il Concorso Beethoven di Bonn.

Una tradizione musicale nella quarta generazione

Nata in Austria da una famiglia di musicisti, Dorothy Khadem-Missagh continua la tradizione musicale nella quarta generazione. Ha ricevuto le sue prime lezioni di pianoforte all’età di tre anni ed è stata ammessa all’Università di Musica e Arti dello spettacolo di Vienna all’età di sei anni, dove ha poi studiato con Noel Flores e Jan Jiracek, tra gli altri, nonché con Pavel Giliov a Salisburgo . Ha ricevuto importanti indicazioni e impulsi musicali da Martha Argerich, Rudolf Buchbinder, Elisabeth Leonskaja, Sir András Schiff, Menahem Pressler, Robert Levin e Lilya Zilberstein. Proveniente da Vienna, coltiva il “suono viennese” essendo un artista Bösendorfer.

Il programma della serata

In programma L. van Beethoven, Sonata Op. 2 n. 1 in fa minore e Sonata n. 8 in do minore, Op. 13. F. Schubert, tre momenti musicali, Op. 94, F. Chopin, Scherzo n. 2 in si bemolle maggiore, Op. 31. Domenica 10 Aprile invece il cartellone propone Primavera Shima con un piano recital e le musiche di

J. Lèsar, E. Granados, F. Chopin, A. Ginastera e F. Liszt.