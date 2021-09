Appuntamento per venerdì 10 settembre alle 21

Cresce l’attesa per la performance del pianista Vyacheslav Gryaznov che il 10 settembre alle 21 si esibirà alla Galleria d’Arte Moderna. Sarà l’ultimo dei concerti sinfonici presso il Gam per l’XI Festival Internazionale Palermo Classica.

Le rapsodie protagoniste

Gryaznov e la Palermo Classica Symphony Orchestra, sotto la direzione di Roberto Beltran-Zavala proporranno la celeberrima Rapsodia in Blue di Gershwin e la Rapsodia su tema di Paganini di S. Rachmaninov.

Inoltre varrà eseguito Tangazo di A. Piazzolla e la Suite n. 2 for small Orchestra di I. Stravinsky.

Informazioni sul programma sul sito di Palermo Classica. Per i biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/ggershwin-srachmaninov-piazzolla-palermo-classica

Chi è Vyacheslav Gryaznov

Vyacheslav Gryaznov è un concertista, arrangiatore e compositore russo, autore di oltre 30 arrangiamenti di concerti. Ha guadagnato una reputazione come uno dei giovani arrangiatori più straordinari che lavorano oggi.

Nel 2014 Gryaznov ha firmato un contratto editoriale con Schott Music. Come solista, si esibisce regolarmente in Russia, Cina, Europa e Stati Uniti. I suoi impegni recenti includono recital da solista alla Berliner Philharmonie, alla Carnegie Hall, alla Great Hall del Conservatorio di Mosca, alla Ehrbar Hall di Vienna, al National Center for the Arts di Città del Messico; e come solista con l’Atlantic Classical Orchestra, la Filarmonica di Mosca in Russia, la RTÉ National Symphony Orchestra a Dublino, in Irlanda, e la Dnipro Philharmonic in Ucraina e altre ancora.

Nel 2018, ha pubblicato un CD delle sue trascrizioni russe per l’etichetta Steinway & Sons come parte del suo primo premio al New York Concert Artists Worldwide Audition (2016). Il CD di seguito di Gryaznov delle sue trascrizioni di musica degli ultimi quattro secoli è previsto per il rilascio nel 2021.

Ha vinto diversi concorsi internazionali

Vyacheslav Gryaznov è un vincitore di premi in concorsi internazionali in Italia, Ucraina, Danimarca, Georgia, Giappone e Russia (inclusi sei primi e Gran premi) e un ospite frequente a festival internazionali, il pianista ha effettuato tournée in molti paesi d’Europa, CSI, Africa, Giappone, Stati Uniti e in tutta la Russia, dove torna per l’esecuzione del terzo concerto di Rachmaninov nell’ottobre 2020.

Si è laureato con lode presso la Central Music School del Conservatorio di Stato di Mosca, dove ha studiato con la professoressa Manana Kandelaki. Ha proseguito gli studi universitari presso il Conservatorio di Mosca (classe del professor Yuri Slesarev), completando ancora una volta la laurea con lode. Ha continuato al Conservatorio di Mosca come studente e faceva parte della facoltà di insegnamento del Dipartimento di pianoforte del Conservatorio di Mosca.

Nel 2018 ha completato il programma di diploma di artista della Yale University sotto il professor Boris Berman della Yale School of Music. È un artista della Filarmonica di Mosca ed è un artista in residence presso la Drozdoff Society negli Stati Uniti.