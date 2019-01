il 12 gennaio

Palermo Classica continua nel segno di Liszt. Se nel giorno dell’Epifania la pianista kazaka Oxana Shevchenko aveva già scelto di dedicare un concerto al compositore ungherese, non sarà da meno la sua “collega” rumena Suzana Bartal che con Liszt divide anche il Paese dei suoi genitori. La Bartal è infatti nata a Timisoara da una famiglia di artisti ungheresi. Sabato prossimo (12 gennaio), straordinariamente alle 21 all’ex oratorio di San Mattia ai Crociferi, sarà lei a riprendere il filo di “Passione e impeto”, il cartellone firmato da Girolamo Salerno; proporrà una delle opere più popolari del compositore, come “Anni di pellegrinaggio” da cui verranno eseguite, alcune suite.

Dal tocco elegante e preciso la pianista Suzana Bartal, evoca quindi le sue origini ungheresi, ritrovando in Liszt quel “sentimento del viaggiatore” che è fatto di sogni, passioni e pensieri negli “Années de Pèlerinage”, vera rielaborazione emotiva delle esperienze di viaggio. La prima parte del concerto è dedicata alla Svizzera, con precisi riferimenti a Byron, Schiller e Sénancour. Si parte poi per l’Italia, e ci si immerge nei versi di Dante e Petrarca.

12 gennaio, ore 21

Liszt

Anni di Pellegrinaggio, Primo Anno, Svizzera

No. 2 “al Lago di Wallenstadt”

No. 4 “Presso una Sorgente”

No. 5 “Tempesta”

No. 8 “La Nostalgia del Paese natale”

No. 9 “Le Campane di Ginevra”

Anni di Pellegrinaggio, Secondo Anno, Italia

No. 3 “La Canzonetta del Salvator Rosa”

No. 4 “Sonetto 47 del Petrarca”

No. 5 “Sonetto 104 del Petrarca”

No. 6 “Sonetto 123 del Petrarca”

No. 7 “Dante Sonata”

Nata a Timişoara (Romania) in una famiglia ungherese, Suzana Bartal ha iniziato la sua educazione musicale nella sua città natale. A partire dal 2005 ha ripreso i suoi studi in Francia con Denis Pascal, Pierre Pontier e Florent Boffard a Parigi e Lione al CNSMD e tra il 2011 e il 2014 alla Yale School of Music con Peter Frankl. Ha conseguito il dottorato in Arti musicali nel 2018 e ha ricevuto il Harriet Gibbs Memorial Prize. Molti artisti illustri hanno influenzato il suo sviluppo musicale e artistico, da András Schiff, a Leon Fleisher, Paul Lewis, Menahem Pressler, Jean-Claude Pennetier o Matti Raekallio. Recenti esibizioni l’hanno portata alla Beethoven-Haus di Bonn, alla Salle Pleyel e a Radio France a Parigi, alla Merkin Hall di New York e alla Milton Court di Londra e ha realizzato registrazioni su France Musique e WDR (West Deurscher Rundfunk). Ha suonato moltissimo in Francia, a Venezia e in Romania. Nel 2018, Suzana Bartal ha eseguito in diverse occasioni gli “Années de pèlerinage” in tre concerti nello stesso giorno, esibizione che ha ricevuto ottime recensioni. Il suo primo album con opere soliste di Schumann è stato pubblicato a marzo 2016 da Paraty ed è stato accolto molto bene dalla critica. Attiva come musicista da camera, Suzana si è esibita con musicisti di spicco come i violinisti Kristóf Baráti, Josef Spacek, Alina Pogostkina, Rosanne Philippens, Alexandra Conunova, la violista Lise Berthaud, i violoncellisti Henri Demarquette, István Várdai e Claudio Bohorquez.

PROSSIMO CONCERTO. Prossimo appuntamento di Palermo Classica, domenica 20 gennaio alle 19,15 con un giovane ma sorprendente pianista coreano, Kim Tae-Hyung, anch’egli innamorato di Liszt, impegnato nell’elaborata trascrizione per pianoforte del “Preludio e Fuga per organo in La minore BWV 543” di Bach, seguita da alcuni tra i più noti lied di Schubert, romantici e meditati.

I concerti inizieranno sempre alle 19,15, tranne appunto l’appuntamento con Suzana Bartal, il 12 gennaio, e Camera Rock, il 15 febbraio, ambedue alle 21. I biglietti sono acquistabili presso l’Accademia Palermo Classica in via Paolo paternostro, 94; online sul circuito CiaoTickets.com; la sera stessa del concerto alla chiesa di San Mattia dei Crociferi. Info: 091.332208 | 366.4226337 | www.palermoclassica.it.

PROGRAMMA WINTER SEASON PALERMO CLASSICA 2018/2019

** 20 gennaio, ore 19

Kim Tae-Hyung, piano

Bach/Liszt

Preludio e Fuga in La Minore per Organo BWV 543

Schubert/Liszt

Fede primaverile No. 7, D. 558

“Il mugnaio e il ruscello” No. 2, S. 565

La serenata di Shakespeare No. 9, S. 558

Dove? No. 5, S. 565

Margherita all’arcolaio No.8, S. 558

Liszt

Giochi d’acqua a Villa d’Este No. 4, S. 163

Due studi da concerto, S. 145:

No. 1 Mormorii della foresta

No. 2 Ridda di gnomi

Rapsodia spagnola, S. 254

** 27 gennaio, ore 19

Sofia Vasheruk, piano

Aleksandra Kaspera, cello

Rachmaninov

Sonata per violoncello e pianoforte in Sol minore Op. 19

Due composizioni per violoncello e pianoforte Op. 2

1. Preludio (Comodo in Fa Maggiore)

2. Danza orientale (Andante cantabile in La Minore)

Liszt

Consolazioni, S. 172 (trascrizione per violoncello e pianoforte)

No. 6 in Do Maggiore

No. 3 in Mi Maggiore

Rachmaninov

Romanza,Op. 4 No. 3

“Nel silenzio della misteriosa notte” (Arr. per violoncello e pianoforte)

Tchaikovsky

Due Romanze (Arr. per violoncello e pianoforte)

“Serenata” Op. 63 No.6

“Nessuno, se non il cuore solitario” Op. 6 No. 6

** 3 febbraio, ore 19

Axia Marinescu, piano

Tchaikovsky

Le Stagioni Op. 37 No. 2 “Febbraio”

Le Stagioni Op. 37 No. 4 “Aprile”

Le Stagioni Op. 37 No. 8 “Agosto”

Le Stagioni Op. 37 No. 10 “Ottobre”

Liszt

Sogno d’amore No. 3

Anni di pellegrinaggio, Secondo Anno, Italia: No. 3 “Canzonetta di Salvator Rosa”

Anni di pellegrinaggio, Terzo Anno: No. 4 “Giochi D’Acqua a Villa d’Este”

Rachmaninov

6 Composizioni di Fantasia Op.3

** 10 febbraio, ore 19

Ilya Maximov, piano

Liszt

Anni di Pellegrinaggio, Primo Anno, Svizzera: No. 6 “Valle d’Obermann”

Armonie Poetiche e Religiose III, S 173: No. 7 “Funerali”

Rachmaninov

Quadri-Studio Op. 33: No. 1 in Fa Minore e No. 8 in Sol Minore

Sonata Op. 36 No. 2 (Ed. 1931)

15 febbraio, ore 21

Evento fuori programma

Camera Rock

Giuliana Di Liberto, voce

17 febbraio, ore 19

Andrea Padova, piano

Wagner/Liszt

Il sogno di Elsa (dal Lohengrin)

Il Canto delle filatrici (dall’Olandese Volante)

Oh, Mia Dolce Stella della Sera (dal Tannhäuser)

Ballata (dall’Olandese Volante)

Verdi/Liszt

Reminiscenze dal Boccanegra

Liszt

Valzer Dimenticato No. 1, S. 215

La Lugubre Gondola (2nd version) S. 134

Anni di pellegrinaggio, Terzo Anno: No. 4 “Giochi D’Acqua a Villa d’Este”

Rapsodia Ungherese No. 1

24 febbraio, ore 19

Onofrio Gallina, piano

Oksana Lazareva, contralto

Rachmanivov

Lila Op. 21 No. 5

Le Margherite Op. 38 No. 3

La Notte è Triste Op. 26 No. 12

Le Acque Primaverili Op. 14 No.11

Lei è Più Bella del Giorno Op. 14v No. 9

Nel Silenzio della Notte Op. 4 No. 3

Oh, Non Cantare, Bellezza Op. 4 n. 4

Tchaikovsky

Perchè? Op. 28 No.3

Splendevano miti le stelle Per Noi Op. 60 No. 12

Solo Chi Conosce la Nostalgia Op. 6 No. 6

Serenata di Don Giovanni Op. 38 No. 1

Aspetta Ancora Op. 16 No. 2

Pianto della sposa

Non una Parola, Amico Mio Op. 6 No. 2

3 marzo, ore 19

Kristina Miller, piano

Tchaikovsky

Sonata in Sol maggiore per pianoforte Op. 37

Rachmaninov

Momenti musicali Op. 16 No. 3&4

Polka di V.R.

Tchaikovsky

Valzer Sentimentale, Op. 51 No. 6

Liszt

Rapsodia Ungherese No. 2, S. 244 (con cadenza di Rachmaninov)

10 marzo, ore 19

Franck Laurent-Grandpré, piano

F.-Grandpré

Estratti di Sagrada Familia

Wagner/Liszt

Morte d’Amore (da Tristano e Isotta)

Tchaikovsky

Le Stagioni No. 6 “Giugno”

Le Stagioni No. 12 “Dicembre”

Rachmaninov

Preludio Op. 3 No. 2

10 preludi Op. 23

Dom 17/03/2019

Tchaikovsky

Le Stagioni Op. 37

Rachmaninov

Elegia Op. 3 No. 1

Liszt

Venezia e Napoli, S. 162

Parafrasi sul Rigoletto di Verdi

Reminescenze dal Don Giovanni di Mozart

Marton Kiss,piano

24 marzo, ore 19

Stéphanie Elbaz, piano

Tchaikovsky

Romanza Op. 19

Le Stagioni Op. 37 No. 4″Aprile”

Rachmaninov

Preludio in Si bemolle Maggiore Op. 23 No. 2

Momento Musicale No. 1 Op. 16

Preludio Op. 3 No. 2

Momenti musicali Op. 16 No. 4

Preludio Op. 23 No. 5

Verdi/Liszt

Parafrasi dal Rigoletto S. 434

Schubert/Liszt

Margherita all’Arcolaio S. 558 No. 8

Liszt

Campanella (Grandi studi di Paganini S. 141 No. 3)

Mendelssohn/Liszt

Sulle Ali del Canto, S. 547

Liszt

Rapsodia Ungherese No. 2

31 marzo, ore 19

Anna Kurasawa, piano

Tchaikovsky

Album per Infanti Op. 39

Liszt

Rapsodia Spagnola S. 254

Rachmaninov

Quadri-studio Op. 39 No.1,2,3,4,5,9

7 aprile, ore 19

Primavera Shima, piano

Rachmaninov

Variazioni Corelli Op. 42

Liszt

Ballata No. 2

Tchaikovsky

Dumka

Wagner/Liszt

Tannhauser

