A Palermo il passaggio della consigliera Giuseppina Russa

Giuseppina Russa, consigliere comunale a Palermo, ha comunicato ufficialmente la propria adesione a Diventerà bellissima, il movimento fondato dal presidente della Regione Nello Musumeci. A Sala delle Lapidi nasce, quindi, il relativo gruppo consiliare, che sarà guidato da Claudio Volante. “Una decisione che ho preso con entusiasmo ed ottimismo, poiché condivido idee e progetti del movimento guidato dal presidente Nello Musumeci” afferma la nuova esponente di Db.

Palermo città in difficoltà

“Sono consapevole delle enormi criticità in cui versa Palermo, – aggiunge la consigliera Russa – ma al contempo fiduciosa di potere dare il mio umile contributo con proposte credibili e fattive per avere una città migliore, dove ogni palermitano possa diventare protagonista di sviluppo e crescita. Esprimo gratitudine e grande stima nei confronti del collega consigliere Volante e dell’onorevole Alessandro Aricò per avermi accolta nella loro squadra”. Da parte sua, il capogruppo Claudio Volante sottolinea: “Mi sento onorato e gratificato per avere l’opportunità di beneficiare della collaborazione e della professionalità della collega dott.ssa Giuseppina Russa, alla quale auguro buon lavoro”.

Radicamento nel territorio

Sul passaggio a Sala delle Lapidi interviene pure Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars: “Siamo certi che Giuseppina Russa saprà garantire un importante apporto all’azione politica di Diventerà bellissima a Palermo, con competenza e dedizione. Prosegue senza sosta il radicamento territoriale del nostro movimento, che al governo della Regione così come in decine di realtà amministrative locali sta ben amministrando e raccoglie crescenti consensi”.

Ruolo di strenua opposizione

Diventerà bellissima in consiglio comunale occupa gli scranni dell’opposizione e spesso sono nati dei fortissimi contrasti tra il movimento di Musumeci e il governo cittadino di centrosinistra guidato da Leoluca Orlando. Su molti temi ci sono state delle scintille, dalle bare accatastate al cimitero dei Rotoli alle zone a traffico limitato. Recentemente era intervenuto il capogruppo all’Ars Alessandro Aricò, con un attacco a tutto campo spiegando quel che contesta da sempre il movimento politico: “I palermitani da anni sopravvivono alla costante emergenza rifiuti, in una città con la percentuale di raccolta differenziata tra le più basse della nazione. Una città soffocata quotidianamente dal traffico e dove a centinaia di defunti da mesi non è concessa la carità di una sepoltura”.