Serie C, per gli analisti la finalissima sarà tra rosanero e biancoscudati

Il Palermo ha messo in cassaforte la finale dei play off di serie C grazie al 3-0 rifilato sul campo della Feralpisalò nel match di andata. Anche per la partita di ritorno, che si giocherà domenica 29 maggio alle 20.30, i rosanero di Baldini partono col favore dei pronostici.

I pronostici dicono Palermo

I betting analyst di Olybet.it, riporta Agipronews, offrono a 1,82 il successo dei padroni di casa, mentre una vittoria degli ospiti vale 4,29 la posta. Fissata a 3,43, invece, la quota del pari. Difficile aspettarsi molti gol, con l’under avanti a 1,74, mentre l’over è visto a 1,97. Grande equilibrio tra goal, a 1,82, e no goal a 1,89.

Alla Feralpisalò serve almeno lo 0-4 per ribaltare la situazione, esito però difficilissimo e proposto a 56. In sostanza, puntando un euro se ne vincerebbero 56.

Tutta da scrivere la sfida tra Padova e Catanzaro

Ancora tutta da scrivere, invece, la sfida tra Padova e Catanzaro. Dopo lo 0-0 dell’andata, che si è disputata al Ceravolo di Catanzaro, i biancoscudati possono giocare quella che è una sorta di finale anticipata davanti al proprio pubblico. E sono favoriti per la vittoria a 2,12, con il successo esterno dei giallorossi che si gioca a 3,54.

Poco più bassa la quota del pari, fissata a 3,13. Dopo il risultato di pochi giorni fa, nettamente avanti l’under a 1,57, con l’over proposto a 2,27. Prevale anche il no goal, a 1,77, mentre il goal vale 1,97 la posta.

L’unica delle quattro semifinaliste sostanzialmente sicura per la finale, dunque, sarebbe il Palermo. Domenica 29 maggio i verdetti.

Pienone al Barbera

Anche Palermo-Feralpisalò supererà di gran lunga quota 30.000 presenze. Il club di viale del Fante ha fatto sapere che al momento sono stati venduti oltre 29.500 biglietti per la sfida di ritorno che si giocherà domenica 29 maggio alle 20.30. La partita verrà trasmessa in streaming su Eleven Sport e Sky Sport 253. In attesa di palinsesto RayPlay.

Il record stagionale per il Palermo ed assoluto in questa stagione di serie C, appartiene alla sfida di ritorno dei quarti di finale con la Virtus Entella con 33.024 presenze. E per la terza volta consecutiva si supereranno i 30mila spettatori, anche con la Triestina il dato superò quota 31.081. Probabilmente, quindi, verso un nuovo record nonostante il 3-0 dei rosa all’andata sembri blindare il passaggio del turno.