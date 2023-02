La squadra di Corini ha fatto il salto di maturità

Riparte il Palermo che dopo la sconfitta di Marassi col Genoa riesce a frenare la corsa della locomotiva Frosinone pareggiando 1-1 contro una squadra che vinceva da 6 partite consecutive.

Una magia da centrocampo, anche qualche metro prima, di Valerio Verre fa esplodere di gioia il Barbera che per l’occasione ha registrato il record stagionale di presenze con quasi 28.000 tifosi che hanno gremito l’impianto di viale del Fante. Nel finale Boloca riacciuffa la parità con gran diagonale da fuori area.

Un pareggio che però permette al Palermo di continuare a navigare vicino alla zona play off: rosa fuori solo per la differenza reti ma con gli stessi punti del Modena e del Pisa e ad una sola lunghezza dal Cagliari.

Questo e molto altro nella diciannovesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà, come di consueto, in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate. Una puntata con tanta carne al fuoco e tanti argomenti da trattare perché si discute di un pareggio che per molti è una prova di maturità superata.

Palermo solido con la capolista

Il merito del Palermo con la capolista è stato quello di non avere timore riverenziale contro la migliore squadra del campionato. Aggettivo confermato dopo i 90 minuti al Barbera.

Ha giocato a viso aperto prendendosi anche i propri rischi contro una formazione che ha dato l’impressione di poter far male ad ogni accelerazione.

Verre, che magia

Poi il gol di Verra da centrocampo. Anzi, da prima di centrocampo. Un intuizione importante che permette al fantasista rosanero di entrare nella storia. Reti simili al Barbera le hanno fatte Miccoli al Chievo e, purtroppo per i colori rosanero, l’ex Mascara in uno sciagurato derby di serie A nel marzo 2009 finito 4-0 per gli etnei.

Tutino e Graves titolari

Uno sguardo anche alle scelte di Corini che ha scelto Tutino al posto di Di Mariano e scelto Graves per sostutuire Mateju squalificato.

Per Tutino una buona prova, generosa anche se è mancato il guizzo in fase conclusiva.

Discorso diverso per Graves che ha fatto una partita veramente bella costellata da tanti interventi di rilievo. Una sicurezza che fa bene all’ambiente e fa alzare ulteriormente il livello della squadra

La trasferta col Sudtirol, poi la Ternana

Il Palermo andrà a Bolzano per affrontare il Sudtirol. Il mese di febbraio si conferma ricco di incontri con formazioni di alta classifica. Sabato 25 febbraio sarà il turno del Sudtirol che all’andata sconfisse i rosa con una topica di Pigliacelli.

La squadra di Corini cercherà ulteriori conferme e perché no, punti play off. Ma non avrà tempo di riflettere perché martedì 28 febbraio tornerà in campo al Renzo Barbera per ospitare la Ternana, altra squadra con la quale i siciliani hanno un conto aperto.

Futuro roseo

Del resto anche Fabio Grosso, ex del Palermo di Zamparini e compagno di squadra di Eugenio Corini, lo ha detto nella conferenza postpartita. “Palermo ha un futuro roseo”.