Un uomo di 32 anni bloccato dentro i locali

I carabinieri grazie all’intervento dei vigilanti della sicurezza della Mondiapol hanno arrestato Rosario Militello, 32 anni bloccato dentro gli uffici dell’Asp di via Carmelo Onorato dove in questi ultimi mesi si erano verificati una decina di furti e rapine.

Intensificati i controlli

Da tempo i militari e i le guardie della sicurezza avevano intensificato i controlli per cercare di mettere fine ai continui furti di computer, stampanti e arredi che da tempo si sono ripetuti nella struttura. Militello è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. I primi a bloccare il giovane sono stati gli operatori della sicurezza interna che hanno immediatamente avvertito i carabinieri che hanno portato in caserma il presunto ladro.

Gli ultimi precedenti

Nella notte dello scorso 16 luglio c’era stato un nuovo tentativo di furto dentro questi uffici, dopo che già nel recente passato vi erano stati diversi altri analoghi episodio. In quel caso forse qualcosa ha disturbato l’ennesimo raid e i responsabili del centro hanno denunciato alla polizia di Stato danni alle porte del laboratorio diagnostico. In uno dei precedenti colpi i ladri avevano preso di mira il sistema di videosorveglianza. Qualche giorno prima un vigilante aveva sorpreso i ladri che erano entrati per razziare computer e stampanti. Uno dei malviventi per garantirsi la fuga ha lanciato contro il metronotte una stampante appena presa da uno dei tanti uffici che da tempo sono in balia dei ladri. All’inizio dello scorso mese di giugno furono addirittura tre i furti messi a segno nell’arco di appena una settimana. I ladri puntualmente entravano tra i viali della grande struttura e portavano via alcuni computer, materiale di cancelleria e svuotato alcuni distributori di bibite. Tutti gli episodi sono stati accumunati dal fatto che i malintenzionati hanno sempre colpito di notte e sono riusciti a ripulire alcuni degli uffici amministrativi presenti nella grande struttura e qualche ambulatorio medico.