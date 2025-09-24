Un evento che unisce sport, benessere, arte e musica.

Il Giardino dei Giusti torna a essere un luogo vivo e condiviso. Sabato 28 settembre, dalle 10.00 in poi, l’associazione Quarto Tempo festeggia dieci anni di attività e collaborazione con il centro culturale Xinergie, in un evento che mescola sport, benessere, arte e musica.

“Il Giardino per stare bene” è il primo appuntamento dell’anno per le due realtà, oggi veri punti di riferimento del centro storico di Palermo. Si comincia al mattino con attività gratuite dedicate al rilassamento, alla cura del corpo e alla salute mentale. Dal tramonto in poi, il parco si trasforma: a partire dalle 19.00, performance artistiche degli allievi di Xinergie e, dalle 21.00, musica dal vivo con il concerto dei Pacha Kama, tra percussioni, sonorità globali e atmosfere festose.

Un riconoscimento che celebra dieci anni di impegno

La serata culmina con un riconoscimento importante: Alloro Fest consegnerà una targa a Quarto Tempo per il suo impegno sociale. Un gesto simbolico che sottolinea il valore di un lavoro portato avanti sul territorio con continuità e determinazione.

“Questa giornata è ancora più significativa perché si svolge in uno spazio restituito alla città – ha dichiarato Alessandro Valenziano, presidente di Quarto Tempo –. In un momento in cui mancano luoghi di incontro, dopo la chiusura dello Spazio Zero, è fondamentale rimettere al centro spazi di socialità aperti a tutti”.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio. Quarto Tempo infatti, in continuità con il lavoro di valorizzazione del Giardino dei Giusti avviato da Conca d’Oro di Pino Apprendi con l’Alloro Fest, vuole rafforzare la propria presenza in quest’area, aprendola sempre più alla comunità e alle famiglie.

Un progetto che parla di collaborazione, resistenza culturale e voglia di rigenerare socialmente una città ancora segnata da disuguaglianze e contraddizioni. È proprio da questi legami, da queste “xinergie”, che nasce un impatto positivo, capace di fare la differenza.

Luogo: Il Giardino dei Giusti, Via Alloro , 90, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Quarto Tempo e Xinergie

