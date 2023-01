Il Palermo pensa al calciomercato ma anche all’emergenza infortuni ed alla ripresa del campionato di serie B. La tredicesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta da Guido Monastra e Fabrizio Vitale in studio on Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati, ha parlato di questi argomenti.

La trasmissione è andata in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, ha dato voce ai tifosi che sempre più numerosi hanno mandato i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Si allontana Azzi

Paulo Azzi, esterno sinistro brasiliano con passaporto italiano del Modena, dato per vicinissimo dagli ultimi rumors, adesso è più vicino al Cagliari. In nottata il club isolano ha fatto un blitz. E come sottolinea Fabrizio Vitale “L’entourage del giocatore avrebbe iniziato un’asta ma il Palermo non sarebbe interessato a partecipare”.

Salvatore Geraci: “Nel calciomercato c’è sempre un gioco delle parti che non sempre si riesce ad individuare. In questo caso Azzi sembrava vicino al Palermo ma poi è sputanto il Cagliari e si è allontanato. E così sarà per tanti Non mi proporrei il problema di Azzi. Il Palermo risolberà i problemi e farà gli acquisti necessari. I rosa hanno tanti problemi, c’è l’allarme Buttaro e Stulac”.

Leone sottolinea: “C’è una emergenza a sinistra, c’era prima e c’è ora con Devetak e Crivello andati via”.

Saric da valutare, ma c’è l’emergenza infortuni

Ma oltre al calciomercato si è parlato di tre giocatori rosanero che in questo periodo stanno attraversando un momento non positivo. Il primo è Dario Saric. Arrivato a fine mercato estivo dall’Ascoli non ha trovato continuità e ieri il presidente del club marchigiano si è espresso apertamente sulla possibilità di un suo ritorno in questi giorni in maglia bianconera.

Leone: “Sono rimasto sorpreso dalle parole dell’Ascoli di ieri. Difficile ora come ora esprimersi in modo così esplicito. Il presidente dell’Ascoli parlava di un rapporto non idilliaco con Corini ma lo stesso Saric si è lamentato del suo rendimento. In pratica si sente in debito con la società perché sa di non aver reso quando voluto”.

E Vitale “E’ fantascienza. Che operazione sarebbe spendere 1.8 milioni di euro per poi ridare il giocatore alla stessa società? Non è fattibile”.

Ma arrivano gli infortuni di Buttaro e Stulac. Entrambi sono alle prese con problemi fisici ma a preoccupare è il centrocampista sloveno. Bisogna capire l’entità dell’infortunio.

Sfoltimento rosa

Leone “Doveroso e lo abbiamo detto anche nelle ultime puntate del 2022. Anche perché certi ingressi si sarebbero potuti fare”.

Cosa serve al Palermo, gli obiettivi

Primo obiettivo centrato: sfoltire i ranghi. Primo arrivo Orihuela, giocatore di prospettiva e affidabilità.

Al netto di Stulac (infermeria) al Palermo serve un esterno sinistro ed attaccante.

Potrebbe, inoltre, esserci un’altra partenza tra Soleri e Vido. Si completerebbe la rivoluzione che, come spiega Salvatore Geraci “è la prova provata le dimissioni di Baldini a luglio equivalgono ad un licenziamento. La squadra è stata totalmente rivoluzionata”.

Si pensa a Seck del Torino ma nonostante il suo scarso impegno è stato ricordato in trasmissione che Juric, il tecnico dei Granata, ha dichiarato di non avergli ancora trovato una posizione in campo ma di non volersi neanche privare del giocatore.

Tabù sosta da sfatare

In ultimo la puntata odierna ha parlato della pausa di campionato. Le due precedenti in stagione non hanno portato fortuna: al rientro si è perso in casa sia con il Sudtirol che col Venezia.

Sabato 14 gennaio è in programma la trasferta di Perugia con i rosa che, però, hanno migliorando il loro rendimento lontano dal Barbera.

Geraci: “La sosta farà bene, non dimentichiamo che la squadra è nata da poco ed hanno fatto bene a fare il mini-ritiro a Roma. Avranno sempre le idee più chiare”.