Oggi la prima puntata del 2023 condotta da Guido Monastra e Fabrizio Vitale

Vacanze finite per il Palermo che torna in città dopo il ritito di Roma della scorsa settimana per preparare la sfida di Perugia che aprirà il girone di ritorno del campionato di serie B. Ed inoltre tutti gli aggiornamenti sul calciomercato invernale che si è aperto lo scorso 2 gennaio e che si chiuderà a fine mese, giorno 31.

La prima puntata del 2023 di Rosaenero Web & Tv, la tredicesima del format condotto in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati, fa il punto della situazione.

La trasmissione va in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Preparazione a Roma per il Palermo

La squadra allenata da Eugenio Corini è stata dal 3 al 7 gennaio a Roma dove ha svolto la preparazione al Centro Sportivo Giulio Onesti. Un ritiro voluto fortemente dall’allenatore rosanero. La squadra ha anche disputato anche un test con la Primavera della Viterbese chiuso 13-0 con 4 reti di Di Mariano e 3 di Brunori.

Ritiro caratterizzato anche da un avvio con l’ombra del Covid visto che due giocatori sono risultati positivi per poi tornare negativi ed a disposizione del tecnico poco prima la conclusione della permanenza nella Capitale.

Tante partenze

Imperversa, però, il calciomercato e sono tante le partenze in casa rosanero. Andrea Accardi al Piacenza (titolo definitivo), Manuel Peretti alla Recanatese (prestito), Mladen Devetak alla Viterbese (prestito), Roberto Crivello al Padova (prestito) e Roberto Floriano al Sangiuliano City (titolo definitivo). Ben cinque partenti ed alcuni in procinto di lasciare la Sicilia. Tra questi Edoardo Lancini che potrebbe andare al Cesena.

Contratto depositato per Orihuela

Il primo arrivo del calciomercato invernale in casa Palermo è ufficiale. Renzo Orihuela, difensore uruguayano del Montevideo City Torque è un calciatore rosanero. Non c’è l’annuncio ma il contratto è stato depositato in Lega. A titolo temporaneo si legge sul sito della serie B.

Quali obiettivi per i rosanero

Non può, quindi, mancare una discussione sul calciomercato e sugli obiettivi dei rosanero per rinforzare la squadra che è già stata sfoltita di molto e che quindi attende novità in arrivo.

Il girone di ritorno

Si parlerà anche di Perugia – Palermo, sfida di sabato prossimo, 14 gennaio, che farà ripartire le danze. Come ci arriva i rosanero? E Gli umbri? Questo ed altro a Rosaenero Web & Tv.