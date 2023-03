I temi della venticinquesima puntata

Finita la pausa, si pensa al campionato. Un vero e proprio rush finale che può significare play off per il Palermo. La squadra allenata da Eugenio Corini dopo il ritiro a Girona torna a pensare alla serie B. E si prepara per la sfida col Parma, vero e proprio scontro diretto per l’accesso agli spareggi promozione. E perché no, visto che sognare non costa nulla, anche ripetere la magia dello scorso anno quando il Palermo cominciò ad aprile una rimonta che poi l’avrebbe portata non solo ai play off ma anche a vincere l’appendice ed a festeggiare il ritorno tra i cadetti dopo 3 anni di purgatorio tra serie D e serie C.

Se ne è parlato nella venticinquesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio, in questa occasione, da Guido Monastra con Fabrizio Vitale collegato in esterna. Ad accompagnare i due conduttori, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone. Altra novità il collegamento con Roberto Parisi (Stadionews 24) che ha parlato del Rosanero in Fest.

La puntata, come tradizione, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre. Come sempre tanti i commenti degli spettatori da tutta Italia.

Ospite Pietro De Sensi

Ospite telefonico della trasmissione è Pietro De Sensi, storico terzino del Palermo che ha vestito la maglia rosanero dal 1987 – anno della rinascita dalla serie C2 – al 1994. Con lui tre promozioni (dalla C2 alla C1 e due dalla C1 alla B) ed una Coppa Italia di serie C (1992-1993). “Ho sempre bei ricordi di Palermo – sottolinea l’ex giocatore – ed il primo risultato che guardo la domenica è sempre quello dei rosanero. Ho la maglia tatuata nella pelle”.

I Play off iniziano adesso

In studio si è parlato di questo sprint finale verso i play off. “I play off del Palermo iniziano adesso – sostiene Fabrizio Vitale -. Sono otto finali che determineranno innanzitutto se i rosa saranno li nella griglia e poi vediamo in quale posizione”.

A Parma partita importante

Giuseppe Leone parla del match di Parma. “E’ veramente difficile oggi poter immaginare che tipo di partita andremo a vedere. A perché veniamo da una settimana di sosta; B perché l’avversario è uno dei più pazzi capace di vincere partite assurde come a Frosinone o di perdere partite in casa con avversari alla portata”.

E prosegue: “Il Palermo me lo aspetto come quello delle ultime partite sperando, magari in un approccio migliore rispetto a quella delle ultime giornate dove Brunori e soci sono sempre partiti ad handicap. Il Parma vincendo scavalcherebbe i rosa in classifica”.

Geraci “Match a Parma decisivo”

Per Fabio Geraci il match di Parma sarà importante. E dice “Per me Parma è decisiva: da qui capiremo se questo Palermo ce la potrà fare. Capiremo se è una quadra nuova o ha ancora reminiscenze che non riesce a superare”.

Importanti i recuperi

Sarà importante anche comprendere quali siano i giocatori recuperati. Primo fra tutti il bomber Matteo Brunori che col Modena è stato costretto a fermarsi. Quasi certamente sarà convocato per la partita con gli emiliani. Da valutare poi il possibile impiego in campo. I rosa hanno certamente bisogno dei gol del proprio capitano. Ma si spera anche nel recupero di Ivan Marconi, uomo decisivo nella sfida di andata.

Entusiasmo tra i tifosi

C’è molto entusiasmo tra i supporter del Palermo e già si parla anche di tabelle di marcia. La speranza dei tifosi per questa ripartenza di campionato è senza dubbio quella di ripartire dal secondo tempo col Modena. Ed è proprio da qui che parte l’entusiasmo degli appassionati. Tanti comunque i messaggi in trasmissione. Chi vuole riempire il settore ospiti del Tardini di Parma, c’è chi sogna la coppia d’attacco Brunori-Cavani.