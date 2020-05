Protagonisti gli alunni di un istituto di Palermo

Immaginare un mondo migliore al tempo del Coronavirus si può ed è quello che attraverso un video musicale vogliono trasmettere i bambini, dando così vita al progetto multidisciplinare “Tutti online” della loro maestra Daniela D’Amico.

La docente, impegnata con la didattica a distanza dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus, ha pensato di far scrivere a ciascuno dei suoi alunni di terza elementare dell’Istituto Fiaba di Palermo una strofa che avesse come tema il particolare momento vissuto e così, assemblandole, ha elaborato un testo musicale.

Sotto la direzione di Salvo Correri, musicista professionista che ha ideato la musica, diretto i bambini nell’esecuzione delle loro strofe, attraverso incontri a distanza con la maestra e i piccoli, e che si è occupato degli aspetti tecnici degli audio è nato “Tutti online”: un video multidisciplinare originale che trasmette tutti i sentimenti, la resilienza e l’amore per la vita che i bambini, in questo particolare momento storico, sono riusciti a trasmettere.