Ci sono notizie che durano un giorno e poi spariscono. E poi ci sono notizie che dovrebbero costringerci a fermarci e a farci qualche domanda in più.

La vicenda delle sette persone finite in ospedale a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso non è soltanto un fatto di cronaca sanitaria. È uno specchio. Uno di quelli che riflettono molto più di quanto sembri a prima vista.

La causa sarebbe la cosiddetta sindrome sgombroide, una forma di intossicazione alimentare tanto poco conosciuta quanto pericolosa. Non si tratta di una normale allergia e nemmeno di un’intossicazione “classica”. È qualcosa di più subdolo. Quando il pesce — soprattutto tonno, sgombro o altri pesci a carne rossa — non viene conservato correttamente, si sviluppa istamina in quantità elevate. Il problema è che questa sostanza non viene eliminata né congelando il prodotto né cucinandolo. Arriva nel piatto apparentemente normale, ma può provocare tachicardia, nausea, vomito, abbassamento di pressione, rossori improvvisi e nei casi più seri perfino il ricovero in terapia intensiva.

Ed è proprio questo che inquieta: il rischio invisibile.

Perché oggi il consumo di pesce crudo è diventato quasi una moda di massa. Fino a dieci anni fa il sushi a Palermo era un’eccezione, un lusso da grandi città. Oggi invece basta attraversare qualsiasi quartiere per imbattersi in insegne giapponesi, ramen house, sushi all you can eat, poke bar, fusion restaurant. Alcuni aprono e chiudono nel giro di pochi mesi. Altri spuntano uno accanto all’altro come se la domanda fosse infinita.

E qui nasce una domanda che forse molti pensano ma pochi dicono apertamente: davvero Palermo consuma così tanto sushi?

Perché i numeri impressionano. Oggi in città si superano tranquillamente le settanta attività legate alla cucina giapponese o fusion. Un’esplosione commerciale enorme, rapidissima, quasi improvvisa. E allora è lecito chiedersi se dietro questa crescita ci sia soltanto un cambio nelle abitudini alimentari oppure anche altro.

Perché il settore della ristorazione — soprattutto quello che gira attorno al sushi e agli all you can eat — ha caratteristiche molto particolari: grande circolazione di contanti, margini elevati sul prodotto finale, gestione veloce del turnover dei clienti e una filiera del pesce che spesso il consumatore non conosce minimamente. Da dove arriva davvero quel tonno? Quanto tempo è rimasto fuori temperatura? Quanti controlli vengono effettuati? Chi verifica davvero la qualità del prodotto che finisce nei piatti?

Domande scomode, certo. Ma necessarie.

Soprattutto in una città come Palermo, dove troppo spesso le mode economiche esplodono senza che nessuno si chieda se il mercato sia davvero sostenibile. Negli anni abbiamo visto proliferare sale scommesse, compro oro, minimarket aperti notte e giorno, attività tutte uguali concentrate nelle stesse strade. Ora sembra essere il turno del sushi.

Attenzione però: il punto non è demonizzare la cucina asiatica o chi lavora seriamente nel settore. Sarebbe ingiusto e superficiale. Esistono imprenditori corretti, locali di qualità e professionisti attentissimi alle norme sanitarie. Ma proprio per questo servono controlli ancora più severi. Perché quando un fenomeno commerciale cresce troppo velocemente, in modo quasi incontrollato, il rischio che qualcuno abbassi gli standard o sfrutti il business in maniera opaca diventa reale.

E il caso del tonno contaminato lo dimostra in modo brutale.

La verità è che oggi mangiamo molto più “globale” di quanto siamo pronti a controllare. Consumiamo pesce crudo come fosse un’abitudine antica, ma spesso ignoriamo completamente cosa c’è dietro la catena del freddo, la conservazione, il trasporto e la lavorazione. Basta una sola falla per trasformare una cena in un’emergenza medica.

Forse Palermo dovrebbe iniziare a interrogarsi non solo su cosa mangia, ma su come certe mode diventino improvvisamente gigantesche. Perché a volte dietro una semplice insegna luminosa e un menù all you can eat si nasconde molto più di una tendenza culinaria.

E quando il business cresce più velocemente dei controlli, i rischi — sanitari ed economici — non tardano mai ad arrivare.